Vídeo mostra como cobra caninana intimida com seu modo de defesa

Mais uma cobra caninana – conhecida como uma das mais rápidas do Brasil e também uma das maiores serpentes da família Colubridae, podendo chegar a medir 3 metros – foi registrada e compartilhada nas redes sociais. Diferente da que se tornou presa após uma luta com um gambá, desta vez o animal conseguiu mostrar seus movimentos de defesa impressionantes.

As imagens da caninana foram publicadas pelo Residencial Santa Mônica, no Setor Habitacional Tororó, em Brasília. O local em meio à natureza já registrou também outros animais, como um grupo de quatis andando pelas ruas do condomínio.

O comportamento de defesa da caninana

Na gravação, é possível ver como a cobra caninana usa seu comportamento de defesa ao se sentir ameaçada pelo humano que registra como ela desliza no asfalto.

Levantando o corpo do chão, ela inflar o pescoço e começa a vibrar a cauda para intimidar o predador. Veja no vídeo a seguir:

A cobra caninana não é peçonhenta, portanto não tem veneno. No entanto, ela pode parecer agressiva quando está acuada, pois dá vários botes em sequência.

Sendo assim, como a jiboia e a sucuri, a caninana possuem dentição áglifa, pois seus dentes não tem a capacidade de inocular o veneno.

Confira mais: A verdade por trás do vídeo de sucuri que se enrolou e tentou afogar pescador

Com uma dieta variada, outras cobras, roedores e algumas aves pequenas podem entrar na alimentação da caninana.

Caninana (Spilotes pullatus) se alimentando de pintinho.

A caninana tem um modo de caça chamado "caça ativa", indo atrás da sua presa. Vejam também como a sua pele é elástica, voltando ao normal logo após se alimentar 🐍. pic.twitter.com/NSK03ldivh — Legião Escamada 🐍🦎🐊🐢 (@legiaoescamada) July 19, 2020

No Brasil, é possível encontrar a caninana principalmente em Áreas de Cerrado e da Mata Atlântica. No ano passado, a equipe da Fundação Ambiental Jaraguense do Meio Ambiente em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, mostrou um resgate habilidoso desta cobra pelo biólogo conservacionista, Gilberto Ademar Duwe.

Relembre a gravação que fez sucesso nas redes sociais:

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!