Vídeo: Homem finge ser atropelado por carro com idosos; assista

Um caso inusitado foi registrado na orla da cidade de Antofagasta, no Chile, após um vídeo revelar o momento em que um homem finge ter sido atropelado por um carro que era conduzido por idosos.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro, o fato aconteceu quando o veículo se aproximava do semáforo e então o sujeito, cuja identidade não foi revelada, se jogou em cima do capô.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que ele segue gritando chamando os carabineros [polícia chilena], enquanto outras pessoas tentam retirá-lo de cima do veículo, afirmando que era a segunda no mesmo dia que ele adotava a mesma atitude.

Não foram revelados detalhes de como o caso terminou, mas a gravação mostra o ocorrido. E, até o momento, nenhuma denúncia formal foi confirmada.

Assim sendo, veja abaixo o vídeo divulgado no Twitter e que repercutiu entre os internautas. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

McDonald’s da China lança novo sorvete com ‘coentro’

“What!?”: McDonald’s lanza helado de cilantro en China Foto: McDonald's China

Quando falamos sobre coentro, sim, o ingrediente, possivelmente a primeira coisa que vem à sua mente é utilizá-lo na preparação de algum alimento, certo? Mas, e se esta opção estivesse disponível junto de um sorvete? Para quem está curioso, esta é a proposta da rede de restaurantes McDonald’s, na China.

Nem tudo é coentro 👀👀👀

Isso mesmo! Se você ficou curioso, trata-se na verdade de um sorvete de baunilha, com cobertura de limão e acompanhamento de coentro (bastante, por sinal 😱😱😱). Os criadores o classificam como “amargo e refrescante”.

Para provar o sorvete com coentro, os interessados terão que desembolsar uma quantia de aproximadamente R$ 5,28, câmbio de 22-02-2022, às 14h30, horário de Brasília.