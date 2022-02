Vídeo flagra momento dramático em que baleia gigante fica presa em barco; assista

Um pequeno vídeo registrou o momento dramático em que uma baleia gigante fica presa em uma embarcação no Chile.

De acordo com as informações do veículo ‘Chilevisión Notícias’, nas imagens é possível ver o acontecimento lamentável e dramático.

O animal avançou mais de um quilômetro e meio tentando se libertar com todas as suas forças.

No momento, o animal buscava comida e ficou cerca de 10 minutos sem conseguir sair.

Vídeo registra momento dramático em que baleia gigante fica presa em barco

O registro dramático se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários impressionantes.

Ainda de acordo com as informações, o incidente aconteceu na praia de Hornitos, região chilena de Mejillones. Confira vídeo:

Vídeo registra momento em que onda gigante destrói janelas de balsa no meio de viagem na Alemanha criando pânico entre passageiros

Em outra situação dramática, um vídeo registrou o momento em que uma onda gigante destrói janelas de uma balsa no meio de uma viagem criando pânico entre os passageiros.

A água, que entrou com uma força impressionante, atingiu vários passageiros que estavam nos primeiros assentos do barco.

Após o episódio dramático, todos rapidamente se levantaram e correram para buscar refúgio em outra área.

Ainda de acordo com as informações, o momento aconteceu na Alemanha na semana passada. Confira vídeo: