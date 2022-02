Urso é acusado de destruir casas em busca de seu prato preferido: pizza

Um urso que pesa mais de 200 kg está sendo procurado com urgência pelo Departamento de Pesca e Vida Selvagem do estado da Califórnia, EUA. Ele é suspeito de invadir e destruir casas em busca de pizza.

Conforme a publicação feita pelo UOL, Hank “o tanque”, como é conhecido o urso, já invadiu ao menos 28 casas e destruiu 38 propriedades enquanto busca por alguns pedaços de pizza e outros restos de comida. O caso aconteceu na região do Lago Tahoe.

Até o momento foram realizadas cerca de 150 queixas ao Departamento de Polícia do Sul do Lago Tahoe sobre as ações do urso na região.

Segundo as autoridades, o número de queixas tende a aumentar a medida que cada vez mais ursos saem em busca de alimento nesta época do ano.

Para Ann Bryant, diretora executiva do serviço de resgate na selva da BEAR League, uma organização de proteção aos ursos negros na Califórnia, o tamanho de Hank é uma prova disso.

“Ele não ficou desse tamanho comendo frutas e larvas. É mais fácil achar sobras de pizza do que achar alimento nas florestas”, afirma.

O urso invade casas em busca de alimento

Apesar dos esforços em proteger a espécie, o gosto de Hank por pizzas pode acabar custando sua vida uma vez que as autoridades locais afirmam que o urso será sacrificado após ser capturado.

A decisão foi tomada uma vez que não foram encontrados novos habitats viáveis para ele e a possibilidade de removê-lo para outro local não será benéfica.

“Geralmente não tem um bom final. Os ursos que são realocados em áreas diferentes para procurar comida não conhecem nada da região. Além disso, normalmente existe algum outro urso na região que é o dono do território. Eles morrem tentando voltar para casa ou de fome porque não sabem onde encontrar comida”, afirma Ann.

Se por um lado as autoridades pretendem sacrificar Hank, Ann garante que ele não é uma ameaça aos moradores da região. “Ele apenas senta e come, não ataca pessoas e não rosna. Ele não faz cara feia ou ameaça”.

Assim como ela, outros moradores da região concordam que o animal não precisa ser sacrificado, sugerindo que ele seja levado para um santuário de vida selvagem.

