Salão de beleza é inaugurado com direito a show de strippers para primeiros clientes Reprodução

Um salão de beleza inaugurado recentemente na Cidade do México deu o que falar nas redes sociais e o motivo é simples: a forma empregada pelo negócio para atrair seus primeiros clientes.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile e conforme imagens divulgadas, o salão utilizou strippers para chamar a atenção de quem passava pela porta, com direto à dança não só na entrada, mas também dentro do estabelecimento.

Em um vídeo, que foi divulgado inicialmente no Instagram, mas que já não está disponível, era possível ver como pouco a pouco o homem ia tirando a roupa até ficar somente de cueca.

“Venha, para dançar lá dentro” — Pode-se escutar o homem dizer na gravação.

E como citado anteriormente, as dancinhas do profissional não aconteciam somente na porta do salão, mas sim, próximo de clientes.

Não há informações de que o show será permanente, mas a verdade é que a tática utilizada repercutiu bastante nas redes.

Mas e então, você visitaria o salão de beleza?

Atualização: Vídeo compartilhado no TikTok. (Confira abaixo)

McDonald’s da China lança novo sorvete com ‘coentro’

“What!?”: McDonald’s lanza helado de cilantro en China Foto: McDonald's China

Quando falamos sobre coentro, sim, o ingrediente, possivelmente a primeira coisa que vem à sua mente é utilizá-lo na preparação de algum alimento, certo? Mas, e se esta opção estivesse disponível junto de um sorvete? Para quem está curioso, esta é a proposta da rede de restaurantes McDonald’s, na China.

Nem tudo é coentro 👀👀👀

Isso mesmo! Se você ficou curioso, trata-se na verdade de um sorvete de baunilha, com cobertura de limão e acompanhamento de coentro (bastante, por sinal 😱😱😱). Os criadores o classificam como “amargo e refrescante”.

Para provar o sorvete com coentro, os interessados terão que desembolsar uma quantia de aproximadamente R$ 5,28.