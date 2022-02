Professor é acusado de abusar de aluna de 9 anos; mãe esta revoltada com escola

Um professor de matemática da localidade de Engativá, em Bogotá, na Colômbia, foi acusado de abusar de uma de suas alunas, uma garotinha de 9 anos. O caso foi registrado no colégio privado Colsubsidio Ciudadela.

Segundo informações compartilhadas pelo portal Publimetro, o educador foi acusado de tocar as partes íntimas da aluna, cuja identidade foi preservada.

Diante da situação, a escola comunicou que já ativou os respectivos protocolos para que os direitos da menor, junto às autoridades competentes, sejam assegurados.

Em entrevista, a mãe da criança compartilhou detalhes sobre o caso: “Minha filha, aluna da terceira série, foi vítima de alguns toques em suas partes íntimas pelo professor de matemática. Os fatos já foram comunicados à Procuradoria Geral da República e ao ICBF”, explicou inicialmente.

Ideias contraditórias

Durante sua conversa, a mulher ressaltou que é algo contraditório afirmarem que preservam os direitos de sua filha, uma vez que permitiram a saída do professor da unidade de ensino:

“O meu aborrecimento está na omissão da escola para que este professor não fosse apanhado em flagrante delito na presença das autoridades, permitindo-lhe sair da instituição [...] uma vez que a reitora da escola informa que deve zelar pela segurança dos seus professores, obstruindo assim o devido processo para apresentar a respetiva denúncia”

Por fim, após as afirmações da mãe da criança, Adriana Piñeros, que é reitora da escola, apenas reforçou o apoio à aluna e disse que está disposta a colaborar com as autoridades.

Outro caso na Colômbia

Uma adolescente de 14 anos, cuja identidade foi preservada, denunciou um padre de 45 anos, de Tolima, na Colômbia, após encontrar fotos (com conteúdo sexual) dela e da irmã, de 7 anos, em um computador, o que seria uma prova da acusação de abuso sexual do líder religioso praticado contra as menores.

A jovem teria encontrado as imagens em um computador pertencente ao padre do município e com isso avisou a mãe.

Padre é acusado de abusar de irmãs de 7 e 14 ano Foto ilustrativa - Unsplash

Devido ao conteúdo encontrado, o homem de 45 anos foi acusado de crimes sexuais contra as duas irmãs, de 7 e 14 anos.

Segundo informações compartilhadas, o Ministério Público afirma que os abusos vinham acontecendo desde 2019 e ressalta que as provas comprovariam tal acusação.

O padre se encontra agora em prisão preventiva em um centro de detenção enquanto o processo contra ele está em andamento. O líder religioso aguarda agora o julgamento.