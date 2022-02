Noiva acusa a irmã de querer chamar atenção por marcar o casamento antes do dela

Uma noiva ficou completamente enfurecida ao descobrir que sua irmã foi pedida em casamento e deverá se casar ainda neste ano. Para ela, o casamento da irmã irá tirar toda a atenção da família de seu próprio casamento, marcado para o ano que vem, para a irmã ela está apenas com “ciúme”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, em uma publicação no Reddit a irmã da noiva decidiu compartilhar sua história e pedir ajuda sobre como lidar com sua irmã mais velha, de 27 anos.

Segundo seu relato, feito de forma anônima, ela conta que recentemente foi pedida em casamento por seu namorado depois que ele descobriu que seu irmão mais novo está sofrendo de com uma “doença agressiva”.

“Minha irmã e eu éramos, quando crianças, muito competitivas em notas e esportes, quando fiquei mais velha não queria mais isso então troquei de esporte e fui estudar outra coisa para não ter comparação”, conta.

Ela então explica que essa mudança fez com que sua irmã ficasse competitiva em relação a vida pessoal das duas. “Ela sempre foi muito passivo-agressiva sobre eu ter um namorado primeiro. Mais tarde, quando me mudei com meu namorado, ela começou a fazer comentários maldosos sobre isso o tempo todo”.

“Depois de um tempo ela encontrou alguém e as coisas ficaram mais tranquilas. Eu sabia que ela queria se casar primeiro e ser a primeira a ter filhos e isso não me incomodou em nada porque não tenho pressa. Fiquei feliz quando ela anunciou que iria se casar em 2023″.

Ela foi acusada de tentar chamar a atenção ao se casar antes que a irmã

O clima amistoso entre as irmãs mudou rapidamente depois que a irmã mais nova foi pedida em casamento.

“No início deste mês, meu namorado e eu recebemos uma ligação do irmão mais novo dele. Ele foi diagnosticado com uma doença agressiva. Ficamos em choque e fomos até a casa dele para apoiá-lo. Meu namorado foi padrinho de casamento do irmão e isso significou muito para ele”, conta a jovem.

“Na semana passada, meu namorado me pediu em casamento. Ele disse que não precisaria ser algo tão romântico, mas queria que acontecesse o quanto antes para seu irmão estar presente como padrinho”.

Mesmo sabendo que a irmã ficaria chateada com os planos, ela concordou com seu namorado e chamou a irmã para explicar a situação, mas ela não aceitou muito bem.

“Eu nunca me importei em ter um casamento caro ou grande, sempre quis ter um dia agradável com as pessoas mais importantes da nossa vida. Eu concordei porque o amo e sei o quanto ele ficará feliz com seu irmão presente, mas soube que isso seria motivo de briga com minha irmã”.

“Eu liguei para ela, que sabe da doença do meu cunhado, e contei que teríamos um casamento pequeno este ano apenas com ela, meus pais, avós e alguns amigos, então ela ainda poderia ter o grande casamento primeiro”, explica a jovem.

“Ela então me acusou de ser ciumenta e disse que estou usando uma pessoa doente como desculpa para me casar primeiro. Eu sei que ela exagerou, mas também me sinto mal por ela ter anunciado antes e sei o quanto isso significa para ela”.

Para os usuários do Reddit ela está certa em manter seu casamento o quanto antes. “Você está fazendo algo muito bonito pelo seu futuro marido. Sua irmã precisa crescer e perceber que nem tudo na vida é uma competição”.