Mulher se livra das agressões do marido após fazer isso; Estava presa no banheiro

Os números de violência contra as mulheres infelizmente ainda são altos nos mais diferentes países e um caso ocorrido recentemente na Argentina repercutiu ao mostrar a forma como uma mulher, cuja identidade foi preservada, precisou atuar para pedir ajuda contra o marido.

De acordo com informações compartilhadas pelo portal Publimetro Colômbia, a ela utilizou o caderno de comunicados da escola do filho para enviar uma mensagem pedindo ajuda.

Ao chegar à escola, a criança entregou o texto para sua professora e que dizia:

“Senhora, eu sei que posso contar com você, preciso que me ajude e quando ler esta nota, por favor, mande a polícia para minha casa, meu parceiro me bate e eu não tenho celular, o nome dele é [nome do agressor não revelado]”

Após a professora ler a mensagem, ela conteve a criança e comunicou a escola sobre o que estava acontecendo. Então, diante da situação, o centro educacional acionou a polícia.

Ao chegarem à residência, a polícia encontrou a mulher presa dentro de um banheiro. Aos oficiais, ela relatou que há 4 meses era vítima reiterada de violência física e verbal, além de permanecer totalmente incomunicada.

Agora, o agressor foi preso e colocado à disposição da justiça.

História da vida real

Uma adolescente de 14 anos, cuja identidade foi preservada, denunciou um padre de 45 anos, de Tolima, na Colômbia, após encontrar fotos (com conteúdo sexual) dela e da irmã, de 7 anos, em um computador, o que seria uma prova da acusação de abuso sexual do líder religioso praticado contra as menores.

Padre é acusado de abusar de irmãs de 7 e 14 ano Foto ilustrativa - Unsplash

A jovem teria encontrado as imagens em um computador pertencente ao padre do município e com isso avisou a mãe. Devido ao conteúdo encontrado, o homem de 45 anos foi acusado de crimes sexuais contra as duas irmãs, de 7 e 14 anos.

Segundo informações compartilhadas, o Ministério Público afirma que os abusos vinham acontecendo desde 2019 e ressalta que as provas comprovariam tal acusação.

O padre se encontra agora em prisão preventiva em um centro de detenção enquanto o processo contra ele está em andamento. O líder religioso aguarda agora o julgamento.