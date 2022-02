Mulher decide expulsar a irmã de casa após fazer uma descoberta inesperada

Uma mulher decidiu expulsar a irmã de casa após descobrir que ela havia se livrado de toda comida da geladeira e despensa.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher se viu em uma situação complicada depois que sua irmã foi morar com ela por um período de tempo antes de uma importante entrevista de emprego.

Na esperança de se reaproximar de sua irmã, que passou os últimos anos viajando pelo país, ela concordou em hospedá-la durante alguns dias. Tudo ia bem até que, na terceira noite, ela descobriu que praticamente toda comida da casa havia sumido.

Após chegar depois de uma noite com seus amigos, a mulher procurou coisas para fazer um lanche tarde da noite, mas se surpreendeu ao encontrar a geladeira e a despensa praticamente vazias.

Representação (Imagem de Filmbetrachter por Pixabay)

“Não estou exagerando. Juro que 90% da minha despensa não estava lá. Perguntei a minha irmã e ela ficou chocada por eu ter no armário qualquer coisa com conservantes ou que não era natural pois eu estava ‘envenenando meu corpo’ com isso, Pensando na minha saúde, ela jogou tudo fora”.

Segundo seus cálculos, o prejuízo causado foi de quase 1000 dólares (aproximadamente R$5000) que incluem itens como “massa seca, carne moída, legumes pré-cortados, suco, sopas enlatadas, arroz, caldo de galinha, sobras congeladas e pão”.

Ela decidiu expulsar sua irmã de casa

Após ser confrontada sobre sua atitude, a mulher se surpreendeu ao descobrir que ela não mostrou qualquer tipo de remorso e seguiu explicando os motivos pelos quais considera alimentos processados algo insalubre.

“Eu exigi que ela pagasse para substituir tudo, mas ela se recusou e disse que estava me fazendo um favor e que a forma como eu me alimentava era ‘nojenta’. Eu sei que sou tendenciosa, mas minha dieta não é maluca ou anormal. É praticamente a comida padrão que você acha em qualquer supermercado”, conta a mulher.

Diante da situação, ela decidiu tomar uma decisão extrema e exigiu que a irmã saísse imediatamente de sua casa, a fazendo pegar um táxi para a casa de seus pais no meio da noite.

Leia também: ‘Minha mãe exige ganhar presentes no meu aniversário por ter me dado à luz’

No entanto, a mãe das mulheres ficou completamente chateada com a atitude da filha e agora exige que ela se desculpe com a irmã para “manter a paz” e tentar ter a família vivendo perto novamente.

“Eu disse a ela que se ela continuasse me pressionando iria perder as duas filhas porque não vou me desculpar por algo que eu tenho o direito de estar chateada. Meu pai diz que ela está chorando todas as noites, eu amo minha mãe e agora me sinto mal por ser teimosa sobre essa situação”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está completamente certa em sua decisão: “Fique firme e não se desculpe mesmo que ela pague por toda comida que jogou fora”.