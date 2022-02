Mãe cria truque infalível para fazer os filhos dormirem na hora certa

Considerada um “gênio” por outras mães e pais do TikTok, uma mulher compartilhou seu truque infalível para garantir que os filhos durmam sempre na hora certa. Rapidamente, seu vídeo viralizou e já conta com mais de 150 mil visualizações e diversos agradecimentos de mães e pais.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Ashley Molina decidiu dividir com os demais usuários do TikTok o seu truque para garantir que, quase sempre, as crianças estejam na cama no horário em que deveriam estar.

Sua ideia é relativamente simples: para colocar os filhos na cama no horário, eles nunca devem saber qual é o horário de dormir.

Explicando sua teoria, ela conta no vídeo que sua filha precisa dormir todos os dias às 20 horas. Então, ao invés de esperar dar o horário para dizer à filha que é hora de dormir ela pergunta às 19:15 se a criança gostaria de “ficar acordada até tarde ou ir dormir”, o que quase sempre vem com a resposta “ficar acordada até tarde”.

Ela então revela sua fórmula mágica: “A hora de dormir da minha filha é as 8 da noite, mas ela não sabe disso. Eu nunca disse a ela ‘São 8 da noite, você tem que ir para cama’. Por volta das 7:15 eu pergunto se ela quer ficar acordada até tarde ou ir para cama, e na maioria das vezes ela quer ficar acordada até tarde”.

Continuando sua explicação, Ashley então revela seu segredo: “Eu coloco um despertador para 7h45 e digo a ela que quando o despertador tocar é hora de dormir.

“Eu coloco o despertador 15 minutos antes da hora real porque vocês sabem, quando é hora de dormir eles de repente precisam ir ao banheiro, beber água ou dizer boa noite 500 vezes para todos em casa”, explica.

Segundo ela, estes 15 minutos a mais dão tempo da criança realizar todas as suas vontades e ainda deitar na cama a tempo da hora correta.

“É assim que você resolve o drama da hora de dormir, funciona na maioria das vezes”, finaliza a mãe.

Diante de sua tática, diversas mães e pais comentaram no vídeo agradecendo, e enaltecendo, sua ideia. “Não sou de mentir para meus filhos, mas isso não é mentira. É uma ideia genial!”, comentou um usuário.

Ela ainda reforça que a tática funciona mesmo quando as crianças sabem ver as horas. “Minha filha já sabe dizer as horas. Mas como ela não sabe qual hora é a hora de dormir, ela não pode dizer nada. Pelo menos ainda não”.