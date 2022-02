Influenciadora faz micropigmentação nos lábios e resultado sai do controle

Os procedimentos para preencher os lábios ou de micropigmentação têm se tornado cada vez mais comuns entre as pessoas que querem destacar esta característica de seu rosto, mas é preciso ter cuidado onde e como o procedimento é realizado, para que o sonho de ter lábios mais cheios e bonitos não se torne um verdadeiro pesadelo.

Foi o que aconteceu com Jessie Carr, uma modelo e influenciadora australiana de 21 anos, que fez um procedimento em seus lábios, para que eles fossem mais marcantes e volumosos, e dividiu com seus seguidores do TikTok o resultado desastroso que teve.

“Eles devem parecer mais inchados do que deveriam. Isso é completamente normal. Não se preocupem”, disse a influenciadora.

O procedimento, chamado de “lip blush tatoo” pela influenciadora, é conhecido no Brasil como micropigmentação. A micropigmentação de lábios consiste na aplicação de pigmento nos lábios e se assemelha a uma tatuagem. O processo é feito de forma superficial e, no decorrer da renovação celular da pele, os pigmentos vão deixando os lábios.

Os seguidores de Jessie ficaram assustados com o procedimento e ela precisou gravar vários vídeos para explicar-lhes o que aconteceu e também defender os profissionais que fizeram a micropigmentação em seus lábios. Eles “fizeram um bom trabalho”, disse ela. “Meus lábios estavam mais inchados antes e a coisa diminuiu um pouco. Eles estavam maiores e mais machucados, agora os hematomas diminuíram”, disse ela, pouco antes de garantir que acredita que “o inchaço deve diminuir em poucos dias”.

A jovem reconheceu que a dor “foi bastante intensa” durante o procedimento. “Eu deveria ter feito três sessões, mas só consegui fazer duas porque a dor era intensa. Estarei de volta para um retoque em oito semanas”, disse ela.

A micropigmentação tornou-se muito popular em todo o mundo, e é normal que os lábios apresentem algum nível de inchaço nas primeiras 48 horas, mas os seguidores de Jessie ficaram horrorizados com o tamanho de seus lábios.

“A micropigmentação NÃO deve ter este aspecto”, comentou um, e vários concordaram. Alguns seguidores até mesmo disseram que tinham feito um procedimento semelhante, mas com resultados totalmente diferentes.