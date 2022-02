Em um caso de duplo feminicídio, homem mata a esposa e sua sogra

Um homem continua foragido após um caso de duplo feminicídio que chocou a região de Misiones, na Argentina. Sergio Kozak teria sido responsável pelas mortes de Graciela Agüero, de 39 anos, e Débora Elizalde, de 24 anos, respectivamente sua sogra e sua esposa.

Conforme a publicação feita pelo Meganoticias, o caso aconteceu na última segunda-feira, por volta das 4 horas da manhã, na cidade de San Antonio.

Segundo informações divulgadas pela mídia local, o homem estava a bordo de um caminhão, com o qual tentou atropelar as mulheres. No entanto, após não conseguir atingi-las, ele utilizou uma arma para atirar contra as duas, fugindo do local logo em seguida.

Informações divulgadas pelos investigadores apontam que na noite do crime as vítimas e o suspeito estavam juntos em uma discoteca. No local os três teriam discutido acaloradamente.

Ele atirou contra a esposa e a sogra

Com a discussão aumentando rapidamente, os seguranças do local precisaram interferir na situação e retiraram o homem do local.

Foi neste momento que Sergio teria saído em busca da arma, uma pistola calibre 38 que estava guardada em sua residência. Em posse da arma, ele teria voltado ao local e esperado as mulheres saírem da discoteca.

Enquanto as mulheres seguiam seu caminho a bordo de um carro, o homem as teria seguido com seu caminhão até o bairro de Nueva Esperanza. No local, ele tentou atropelar mãe e filha sem sucesso.

Sergio então teria descido do veículo e efetuado múltiplos disparos que vitimaram Graciela e Débora. Ele fugiu do local e não foi localizado pela polícia até o momento.

As equipes de polícia agora buscam localizar o suspeito para efetuar sua prisão e esclarecer os motivos que levaram ao crime.

Para isso, a polícia deverá contar com a ajuda de outro jovem, irmão de uma das vítimas, que estava com as mulheres no carro no momento em que aconteceu o crime.