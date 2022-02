Conheça a mulher que perdeu as memórias dos últimos 20 anos após um resfriado

Claire Reece perdeu as memórias dos últimos 20 anos (Reprodução / Facebook)

Claire Reece, uma jornalista britânica, perdeu as memórias dos últimos 20 anos depois depois de pegar um resfriado de seu filho mais novo. Em poucos dias seu quadro piorou e agora ela não consegue mais se lembrar de momentos importantes de sua vida.

Conforme publicado pelo The Mirror, Claire contou sua história em um programa de televisão acompanhada por seu marido, Scott Reece.

Segundo seu relato, ela pegou um resfriado de seu filho mais novo e piorou gradativamente ao longo de 15 dias. Na manhã do dia dos pais, ao tentar acordar a esposa, Scott percebeu que a situação de Claire havia se agravado e rapidamente a levou para um hospital.

Após ser transferida para o Royal London Hospital, a mulher foi diagnosticada com um quadro de encefalite, uma inflamação no cérebro que pode ser causada por uma infecção ou por uma resposta autoimune do organismo.

Somente quando ela acordou foi que a extensão dos danos pôde ser analisada. Claire relata que neste período sofreu com diversas alucinações.

“Não estava bem. Em determinado momento pedi a Scott que comprasse um vestido para mim porque Darren Day estava fazendo um show no hospital. Também achei que o teto estava repleto de vespas, era bem estranho”, relata.

Ela perdeu as memórias dos últimos 20 anos

Scott começou a perceber que havia algo errado com a memória da esposa quando começaram a conversar e ela perguntou sobre um gato de estimação, que havia morrido anos atrás.

Após confirmar a perda de memória, ele precisou explicar a Claire sobre a morte de vários membros de sua família e vê-la reviver novamente o luto pelas perdas.

Apesar de se lembrar de como conheceu seu marido, a jornalista não se recorda de momentos especiais da vida do casal.

“Não me lembro como ele me pediu em casamento, quando engravidei e dei à luz nossos filhos, férias que dividimos com amigos, tudo isso se foi”.

Até mesmo eventos de impacto mundial como o 11 setembro e o início da pandemia foram esquecidos.

“É horrível. Não vou mentir. Você tem pessoas constantemente dizendo para você: ' Lembra quando?’ Acho que agora elas se lembram de não dizer isso para mim, é algo triste. Posso ver que sou eu na foto, mas não lembro de estar lá”, declara Claire.

Segundo os neurologistas responsáveis pelo seu caso, Claire deveria ter recuperado suas memórias nessa etapa da recuperação, mas ela tem somente alguns flashes de certas lembranças.