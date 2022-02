VÍDEO: Paraquedas não abre e homem posta vídeo angustiante da queda livre

Paraquedista fica angustiado ao perceber falha dupla no equipamento. Foto: Reprodução TikTok

Certamente, este é o maior medo de qualquer praticante de esportes radicais no ar: saltar e perceber que seu equipamento de segurança falou. Agora, imagine o susto que esse paraquedista levou ao perceber que seu paraquedas não abriu, e que o segundo paraquedas também apresentou falhas de funcionamento. Veja o vídeo angustiante que viralizou no TikTok.

O acidente aconteceu no final do ano passado, na Flórida, e foi compartilhado pelo paraquedista, conhecido como Boo Dacious, em sua conta do TikTok. O vídeo é intitulado “como é sobreviver ileso a uma dupla falha de paraquedas” e usa a tranquila música clássica Claude Debussy de Lune como trilha sonora de fundo.

“Tudo que podia dar errado, deu errado e tudo que eu precisava para sair ileso, também aconteceu”, disse o paraquedista ao Daily Mail. As falhas de paraquedas são uma ocorrência comum, por isso os paraquedistas têm sistemas secundários, mas uma dupla falha pode ser fatal.

Leia mais: “Estava desesperada!”: Mulher tem reação alérgica assustadora após procedimento estético

O vídeo assustador mostra como Boo Dacious salta de um avião e puxa o cordão de seu paraquedas, mas ele não abre. O homem então puxa o segundo cordão e o dispositivo se abre, mas parece estar emaranhado. Desesperado e em queda, ele começa a puxar o tecido para que ele se abra corretamente e aterrisse. Felizmente, ele pousou em uma árvore, que diminuiu o impacto da sua queda e isso salvou a sua vida.

Os comentários sobre a postagem dividiram opiniões entre os seguidores de Boo Dacious. Alguns disseram que as imagens eram “aterrorizantes” e “difíceis de assistir” e outros disseram o quão sortudo ele foi por ter conseguido sair vivo. “Meu coração está acelerado”, escreveu um. Enquanto outro seguidor escreveu que “você tem um anjo da guarda”.

Por mais arriscado que o esporte pareça, não é comum que um paraquedista morra. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de mortalidade de paraquedistas é de 0,39 por 100.000 saltos, de acordo com a US Skydiving Association. Em 2020, o número de mortes foi de 11 em um total de quase três milhões de saltos.