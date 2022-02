TikToker viaja para encontrar namorado e tem terrível surpresa

A confiança é algo fundamental para qualquer relacionamento, especialmente se você estiver a centenas de quilômetros de distância. Mas, o que acontece quando você visita seu namorado de longa data e o encontra com outra pessoa? Foi o que aconteceu com uma garota nos Estados Unidos, que viajou centenas de quilômetros para surpreender seu namorado, mas foi ela quem teve uma surpresa. O registro se tornou viral no TikTok.

Ela postou um vídeo no TikTok e o registro viralizou, já tendo mais de 29 milhões de visualizações. Ela escreveu: “Quando você vai visitar seu namorado de longa data e ele não te atende a porta porque está com outra garota”, postou TikToker Mary Fatz (@maryfatz).

No vídeo, é possível ver a garota batendo na porta do quarto do namorado, que está em uma residência estudantil da Universidade da Carolina do Leste (ECU). Ela bate uma primeira vez e ninguém responde. Bate uma segunda vez e ninguém responde novamente. Então, ela se afasta. Veja o vídeo.

Mary Fatz escreveu: “O ‘menino do sofá’ edição ECU”, escreveu Fatz, referindo-se ao vídeo “menino do sofá” TikTok, que se tornou viral no ano passado. As imagens mostram uma garota visitando seu namorado em uma universidade e provocaram um enorme debate sobre se seu parceiro a estava traindo ou não. Veja abaixo.

Mary Fatz até usou a mesma música de fundo para seu vídeo para fazer uma referência ao vídeo viral do TikTok.

O fato é que, desde que ela subiu o vídeo no TikTok, a vídeo já tem mais de 3,4 milhões de likes e milhares de comentários.

“Este é um dos meus maiores medos, por isso nunca faria algo assim”, comentou um dos seguidores de Fatz, enquanto outro ficou surpreso com a calma que ela parecia nas filmagens: “Eu estaria chorando”, disse ele.

Centenas de comentários procuraram fazer a jovem mulher se sentir melhor. “Espero que você encontre alguém que o faça sentir-se melhor”, comentou uma de suas seguidoras. E alguns até disseram que haviam passado por situações semelhantes ou ainda piores. “Isto aconteceu comigo, exceto que a colega de quarto me deixou entrar”, disse um comentarista.

