Psiquiatra acusado de abuso é encontrado sem vida em cela; polícia tem esta suspeita

Daniel Andrés Fierro Leblanc, um psiquiatra, foi encontrado morto dentro de uma cela de um centro de detenção na cidade de Valdivia, no Chile. Ele cumpria prisão preventiva desde o dia 2 deste mês, após ser acusado de violência sexual.

Segundo informações compartilhadas pelo portal Publimetro Chile, o profissional era acusado de abuso contra 9 pacientes e de ter estuprado uma delas.

A formalização da acusação do réu se deu através do Tribunal de Garantia de Río Bueno, que o indiciou pelos crimes de estupro e abuso sexual reiterado. Os crimes supostamente teriam acontecido em seu escritório e no Hospital de Río Bueno.

“Todas as vítimas são maiores de idade e colaboraram com a investigação. O acusado cometeu esses crimes tanto em seu consultório particular quanto no hospital do distrito de Río Bueno” — Afirmou o Ministério Público.

Sobre a morte do psiquiatra, devido a forma como o corpo foi encontrado, a polícia levanta atualmente a tese de que ele tenha tirado a própria vida.

Não há novidades sobre o caso até o momento.

Caso na Colômbia

Uma adolescente de 14 anos, cuja identidade foi preservada, denunciou um padre de 45 anos, de Tolima, na Colômbia, após encontrar fotos (com conteúdo sexual) dela e da irmã, de 7 anos, em um computador, o que seria uma prova da acusação de abuso sexual do líder religioso praticado contra as menores.

A jovem teria encontrado as imagens em um computador pertencente ao padre do município e com isso avisou a mãe.

Padre é acusado de abusar de irmãs de 7 e 14 ano Foto ilustrativa - Unsplash

Devido ao conteúdo encontrado, o homem de 45 anos foi acusado de crimes sexuais contra as duas irmãs, de 7 e 14 anos.

Segundo informações compartilhadas, o Ministério Público afirma que os abusos vinham acontecendo desde 2019 e ressalta que as provas comprovariam tal acusação.

O padre se encontra agora em prisão preventiva em um centro de detenção enquanto o processo contra ele está em andamento. O líder religioso aguarda agora o julgamento.