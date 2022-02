Professora humilha aluno e garoto tenta tirar a própria vida; isso é o que acontecerá com ela

Carmen T., como foi identificada uma professora do Equador, foi condenada recentemente a 4 anos de detenção, após ser acusada de humilhar reiteradamente a um pequeno estudante de 5 anos em uma instituição de ensino na província de Loja.

Segundo detalha o portal Metro Equador, nos dois de audiência, antes da condenação final citada anteriormente, o promotor do caso acusou Carmen de ter praticado atos de ódio contra o pequeno estudante entre os anos de 2018 e 1019.

Atenção: a partir deste ponto, este texto pode conter detalhes de violência e temas extremos, o que pode gerar gatilhos emocionais. Fique atento e caso precise, busque ajuda profissional.

Como tudo acontecia

Professora humilha aluno e garoto tenta tirar a própria vida

Além de expor as dificuldades do estudante, a professora foi acusada de recusar-se a cumprimentá-lo e também o impedia de participar do intervalo — para alimentação — obrigando-o a manter-se em sala de aula refazendo os exercícios.

Em um ato de desespero, a criança estava prestes a tentar tirar a própria vida, quando foi encontrada pela avó. Então, a mulher perguntou o porquê o garotinho queria adotar tal iniciativa e ele afirmou que seria porque a sua professora não o amava.

Uma perícia psicológica realizada durante a investigação foi um dos fatores-chaves para a condenação da professora.

Por fim, além da pena de reclusão, Carmen terá que pagar uma multa no valor de $800 dólares em reparação à família e 10 salários mínimos unificados no valor do salário que recebia.

Código penal do Equador

O artigo 177 do Código Penal Integral Orgânico (COIP) afirma o seguinte:

“A pessoa que cometer atos de violência física ou psicológica odiosos contra uma ou mais pessoas em razão de sua nacionalidade, etnia, naturalidade, idade, sexo, identidade de gênero ou orientação sexual, identidade cultural, estado civil, idioma, religião, ideologia, situação socioeconômica, situação de imigração, deficiência, estado de saúde ou portador de HIV, será punido com pena privativa de liberdade de um a três anos”

No caso da professora, há um acréscimo devido aos agravantes identificados.