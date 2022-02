Noiva cancela o casamento depois de descobrir que os filhos não foram convidados

Uma noiva precisou tomar uma difícil decisão após descobrir que seu noivo retirou seus filhos da lista de convidados do casamento sem sequer lhe pedir permissão para isso.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher, que se casaria em três semanas, decidiu cancelar o casamento após descobrir a atitude do noivo.

Em uma publicação anônima realizada no Reddit ela conta que teve acesso a lista de convidados de seu casamento e se surpreendeu ao ver que os nomes de seus filhos, de 18, 15 e 10 anos, não estavam entre os convidados.

“Como é de se imaginar, eu fiquei irritada e perguntei ao meu noivo o motivo de querer um casamento ‘só para adultos’. Eu tinha a impressão de que meus filhos poderiam ir e que o pai deles iria trazê-los, mas não permaneceria na celebração”, conta a mulher.

Ela então soube que seus pais e damas de honra estavam cientes da lista de convidados e que acreditava que a decisão de um casamento sem crianças era dela. Isso a fez entender porque alguns de seus parentes estava irritados por não poderem levar os filhos.

Ele não queria os filhos dela no casamento

Diante da situação, a mulher então decidiu conversar com seu companheiro para tentar entender os motivos que o fizeram optar por um casamento sem filhos.

“Ele me explicou que as crianças são irritantes, e que achava que elas não ficariam à vontade na festa pois teria muita bebida, mesmo sabendo que eu não bebo”.

Para ela a explicação não fez sentido, principalmente porque sua filha mais velha já é considerada um adulto e pode beber legalmente, além disso, os filhos mais novos só participariam do almoço, conforme acordado previamente.

Aparentemente o homem não ficou feliz com a situação e reclamou afirmando não se sentir confortável na presença dos filhos da mulher e se manteve firme em sua decisão.

“Fiquei tão confusa. Eu sabia que ele não era muito ligado com as crianças, mas não querer elas por perto foi além do limite para mim”.

Após uma discussão, a mulher tomou sua decisão. Decidida, ela disse ao homem que seus filhos eram “mais importantes do que ele jamais seria” e afirmou que se eles não fossem convidados, ela não se casaria.

Com a decisão tomada, o casamento foi cancelado deixando a família do noivo extremamente revoltada uma vez que precisaram viajar de outro país para a celebração.