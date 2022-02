Mulher faz descoberta assustadora sobre sinal de beleza no rosto

Todos nós temos coisas que gostamos e não gostamos em nosso rosto ou corpo, mas o que acontece quando algo que você gosta em si mesmo se torna um pesadelo? Foi o que aconteceu com Andrea Moser, que descobriu que um pequeno sinal de beleza marrom acima de seu lábio, que ela sempre achou que era apenas uma marca de nascença, era na verdade um câncer.

O primeiro alerta veio em janeiro de 2020, quando a mulher de 49 anos, natural de Montana, nos Estados Unidos, notou que o que ela pensava ser uma marca de nascença havia crescido lentamente e mudado de cor. Preocupada, ela foi ao seu médico, que lhe garantiu que era apenas “um sinal normal”.

Ela não estava totalmente convencida e decidiu buscar uma segunda opinião. Foi quando, um dia, ao ver seu feed do Instagram, ela viu alguém mencionar que tinha feito um exame anual de pele. Então, ela optou por ir a um dermatologista. Essa decisão na verdade salvou a sua vida.

O médico dermatologista imediatamente identificou duas áreas de preocupação: uma do sinal acima de seu lábio e outra em uma mancha nas costas que tinha uma forma característica de câncer de pele. A especialista lhe disse que o que ela pensava ser uma marca de nascença era na verdade tumor pré-cancerígeno.

Andrea estava preocupada, mas ao mesmo tempo aliviada. As marcas encontradas são exemplos de um dos tipos mais comuns de câncer e seriam fáceis de tratar por causa da rapidez com que foram detectadas, de acordo com informações do The Sun. Assim, em março de 2020, ela decidiu programar o procedimento para remover ambos os sinais.

Embora o sinal de suas costas fosse o mais perigoso, foi o do seu rosto que causou mais problemas. “Eles queimaram (o sinal nas costas) e ela ficou com crosta, mas eles queriam ter certeza de que tinham retirado todo o sinal acima do meu lábio, para que o procedimento fosse mais invasivo”, disse ela.

O cirurgião teve que cortar a área inteira do sinal e fazer uma grande incisão perto do lábio de Andrea. E, ela tomou outro susto: ao enviarem o material para a biópsia, foi concluído que o sinal do rosto era na verdade um melanoma, um tipo de câncer muito perigoso.

“Meu sorriso é um pouco diferente agora, mas é também um lembrete de que consegui vencer isto e o melanoma não me venceu”, disse a mulher ao The Sun, que agora faz consultas de rotina regulares ao dermatologista e alerta a todos que façam o mesmo.