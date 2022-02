McDonald’s da China lança novo sorvete com ‘coentro’; “Amargo e refrescante”

McDonald’s da China lança novo sorvete com ‘coentro’ Reprodução

Quando falamos sobre coentro, sim, o ingrediente, possivelmente a primeira coisa que vem à sua mente é utilizá-lo na preparação de algum alimento, certo? Mas, e se esta opção estivesse disponível junto de um sorvete? Para quem está curioso, esta é a proposta da rede de restaurantes McDonald’s, na China.

Segundo reforça o portal Publimetro Chile, o comunicado foi feito através das redes, com um convite para que as pessoas venham experimentar a nova opção do cardápio.

Nem tudo é coentro 👀👀👀

Isso mesmo! Se você ficou curioso, trata-se na verdade de um sorvete de baunilha, com cobertura de limão e acompanhamento de coentro (bastante, por sinal 😱😱😱). Os criadores o classificam como “amargo e refrescante”.

Para provar o sorvete com coentro, os interessados terão que desembolsar uma quantia de aproximadamente R$ 5,28, câmbio de 22-02-2022, às 14h30, horário de Brasília.

Mas e então, você teria coragem de provar esse sorvete?

Deu fome aí? Então confira esta receita de focaccia italiana!

Receita de focaccia italiana Foto ilustrativa - Freepik

Ingredientes:

· 1 colher de sal;

· 1 colher de açúcar;

· Azeite de oliva;

· 30g de fermento fresco;

· 250ml de água morna;

· 400g de farinha;

· Sal e pimenta;

· Recheio com ingredientes alternativos: alecrim, tomate cereja, salsa, etc.

Modo de preparo:

· Para começar, você deve dissolver o açúcar na água morna e acrescentar o fermento;

· Feito o passo anterior, deixe repousar por aproximadamente 10 minutos;

· Em seguida, separe outro recipiente, peneire a farinha e adicione o sal, pimenta e os ingredientes alternativos (alecrim, tomilho, etc). Ao final, faça a forma de um vulcão;

· Na parte central do “vulcão”, coloque a água fervida inicialmente e um fio de azeite;

· Então, amasse até obter um conteúdo liso e pegajoso;

· Logo após, em um recipiente untado com óleo, deixe a massa descansar por aproximadamente 30 minutos ou até dobrar de tamanho;

· Feito isso, coloque a massa em um recipiente quadrado ou retangular e decore como quiser;

· Basta então que você asse por 30 minutos ou até dourar em 185 graus;

· Por fim, deixe esfriar e sirva.