Homem vai ao médico com fortes dores e o que eles encontram é algo chocante

Um homem de 38 anos ficou chocado com a descoberta feita pelos médicos que o atenderam na emergência. Ele precisou de atendimento hospitalar depois de sentir fortes dores enquanto caminhava com seus dois filhos.

Conforme a publicação feita pelo Meganoticias, o caso curioso aconteceu na cidade de Frauenfeld, na Suíça.

Enquanto passeava com seus dois filhos, o homem, que não foi identificado, começou a sentir fortes dores. Por conta da intensidade da dor ele decidiu procurar atendimento médico para descobrir a causa e realizar um tratamento direcionado.

No entanto, o homem ficou extremamente surpreso quando os médicos o informaram que ele havia sido atingido por um disparo de arma de fogo.

Sem nem ter tempo de assimilar a notícia, ele foi informado de que precisaria passar por um procedimento cirúrgico para remoção da bala alojada em seu corpo.

Os médicos descobriram que ele foi baleado

Após o diagnóstico inesperado, o homem precisou passar por um procedimento cirúrgico que foi concluído com sucesso. No entanto, médicos e pacientes ficaram sem entender como, ou quando, aconteceu o disparo que o fez ficar com uma bala alojada no corpo.

Apesar disso, a situação do paciente foi considerada estável, mas um período de recuperação seria necessário para que ele pudesse retomar suas atividades normais.

Para Martin Eerhard, especialista em armas, o disparo deve ter sido realizado de uma longa distância. Esta seria a única possibilidade do homem não sentir o tiro.

“Se o paciente tivesse sido atingido por uma arma de grande calibre, como um rifle de assalto, seria praticamente impossível não notar”, explica Martin.

Por outro lado, Matthias Graf, porta-voz da polícia, informou à mídia local que a investigação referente ao caso está em andamento. No entanto, segundo ele, no momento não é possível identificar a origem do disparo, podendo ser desde uma bala perdida durante um crime, ou um disparo direcionado à longa distância.