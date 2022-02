Estudante é declarada morta após corrida em carro de aplicativo

A morte misteriosa de uma estudante de 21 de Nova Orleans, nos Estados Unidos, segue sendo sendo investigada pela polícia enquanto seus amigos postam homenagens e lamentam sua morte nas redes sociais. No último sábado, 19, Ciaya Jordan Whetstone teria sido deixada inconsciente na porta de um hospital local após ter entrado em um carro de aplicativo após uma balada.

De acordo com uma amiga dela, Juliet Orr, Ciaya teria ido aos desfiles de Carnaval em Metairie, região metropolitana de Nova Orleans, e depois foi à cidade encontrar outro grupo de amigos em um bar. Segundo Juliet, a amiga teria saído da festa de Carnaval por volta das 20h30.

Ainda segundo o depoimento da amiga Juliet, para sair do bar para onde foi depois do Carnaval, Ciaya teria pegado carona com um amigo que a deixou na casa do seu namorado. Juliet disse ainda que, depois de chegar na casa do namorado, Ciaya decidiu chamar um carro de aplicativo para ir ao seu apartamento e checar se estava tudo bem com seu cachorro.

No entanto, Ciaya não chegou a entrar em seu apartamento e Juliet disse que, aparentemente, o motorista a esperou do lado de fora enquanto Ciaya verificava se estava tudo bem com seu cão.

Na manhã seguinte, 19, ela foi deixada na porta de um hospital local em estado inconsciente e logo foi declarada morta.

Ciaya era estudante da Universidade de Nova Orleans e a polícia tenta entender o que aconteceu com ela nas primeiras horas do sábado.

De acordo com informações do The Sun, a colega de quarto de Ciaya, Reese White, disse que disse a ela para ficar, mas a jovem de 21 anos insistiu que o motorista era seu amigo e saiu com ele para “ir encontrar o carro dela”, disse White. Reese disse que Ciaya parecia embriagado, “Tentei convencê-la a não voltar”, disse Reese.

Leia mais: “Me fizeram sentar no fundão”: Influencer denuncia racismo em restaurante

De acordo com o Departamento de Polícia, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher chegando ao hospital por volta das 6h54 do sábado, 19 de fevereiro. Ela foi declarada morta na chegada pela equipe do hospital.

“Meu coração está doendo tanto. Eu te amo muito Ciaya Jordan! Você foi um companheira de quarto incrível e uma amiga ainda mais incrível. Sua vida parecia brilhante e eu sempre tive muito orgulho de você ❤️ Obrigada por tudo e sempre pensarei em você. Sempre ❤️”, escreveu a amiga Lauren Miko.

“Voe alto, melhor amiga. Você mudou minha vida para sempre, menina linda. Obrigada por tudo. Por ser você e por amar tanto. Por me mostrar o que é um verdadeiro amigo e o que significa viver e amar sem fronteiras. Você está para sempre em meu coração, sempre e para sempre será minha irmã de alma. Seu coração era de ouro e sua alma estava cheia do puro sentimento e nada além do que os melhores desejos para todos que você conheceu. Nós te amamos. Eu amo Você”, escreveu outra amiga, identificada como Julia.