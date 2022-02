Esquiador finlandês revela que sofreu de uma dor “insuportável” depois que seu pênis congelou durante corrida olímpica

Um esquiador finlandês, de 24 anos, revelou que sofreu de uma dor “insuportável” depois que seu pênis congelou durante uma corrida olímpica.

O episódio ocorreu durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, na cidade de Pequim, no último sábado, de acordo com informações do site americano People.

Do início ao fim, a corrida teria durado quase uma hora e 16 minutos. Os esquiadores enfrentaram fortes, o que gerou uma sensação térmica de -26 graus.

“Foi uma das piores competições em que participei”, disse Lindholm. “Era apenas sobre lutar.”

Após a corrida, Lindholm usou uma bolsa de calor para ajudar a descongelar a área afetada, mas sua recuperação foi um desafio.

“Quando as partes do corpo começaram a esquentar após a finalização, a dor era insuportável”, explicou ele.

A situação poderia ter sido muito pior, no entanto, já que o curso foi reduzido de 50 km para 30 km por preocupação com o clima. frio

Ainda de acordo com as informações, esta não é a primeira vez que Lindholm sofre de um pênis congelado.

Ele enfrentou uma situação semelhante durante uma corrida na Finlândia no ano passado. Confira foto:

Com informações do site americano People