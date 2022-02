Bebê é encontrado com vida após cinco pessoas morrerem em uma festa

A policia norte-americana fez uma descoberta chocante ao atender um chamado no último final de semana. Após a emergência ser acionada, os policiais encontraram os corpos de cinco pessoas no local onde acontecia uma festa. Próximo das vítimas, a equipe localizou um bebê de quatro meses são e salvo.

Conforme as informações divulgadas pelo Meganoticias, a polícia foi acionada por Ian Scott, um vizinho do apartamento localizado no Colorado, EUA.

Ele teria acionado as equipes de emergência após ouvir uma pessoa gritando no mesmo lugar onde, na noite anterior, aconteceu uma festa com direito a música alta por toda a noite.

Ao sair de seu apartamento para verificar o motivo do grito, Ian se deparou com uma mulher que segurava um bebê nos braços. Segundo ele a mulher parecia estar em estado de choque enquanto segurava a criança contra seu corpo.

Somente então ele percebeu que outras pessoas, aparentemente sem vida, estavam localizadas próximo a mulher.

A polícia foi acionada para o local

A princípio, as equipes que responderam ao chamado acreditaram estar lidando com uma cena de crime, caracterizada por um homicídio múltiplo, mas não descartaram a possibilidade de um vazamento de gás ter provocado a morte das pessoas.

Porém, após as primeiras análises realizadas pelos investigadores, foi identificado um tipo de droga no corpo das vítimas, indicando a possibilidade de uma overdose.

Para Clint Nichols, chefe de polícia, as vítimas não tiveram tempo de acionar a emergência. “Se foram utilizadas drogas ilícitas elas eram muito, muito mesmo, ruins. Ninguém teve chance de chegar ao telefone para acionar a emergência. Aconteceu de forma muito rápida. No entanto, isso é uma hipótese com a qual estou trabalhando”.

Quando questionado sobre a mulher e o bebê encontrados no local, Clint afirmou que ambos estão bem e em condições estáveis de saúde, no entanto não se pode descartar a possibilidade de seus pais estarem entre as vítimas.

“Espero que os pais não estejam entre os mortos, mas trabalho com isso há muito tempo então posso acreditar que os pais estavam no local ou estão entre as vítimas. Este bebê ficará sem seus pais por muito tempo”, afirma o policial.

Segundo informações inicialmente divulgadas pela polícia, as vítimas, que não tiveram a identidade revelada, são dois homens e três mulheres que participavam de uma festa realizada no último sábado (19) junto com a mulher encontrada viva.