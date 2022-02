Acidente com rede de balanço provoca a morte de mulher no Espírito Santo

Uma mulher de 36 anos morreu enquanto se balançava na rede se sua casa. O acidente aconteceu no último sábado, 19 de fevereiro, na cidade de Guarapari, Espírito Santo. Claydiane Fick se balançava na rede com sua irmã e o cachorro da família quando a pilastra que sustentava a rede desmoronou e caiu sobre ela.

Conforme a publicação realizada pela IsotÉ, a possibilidade de queda da pilastra já havia sido levantada por Leidiane Fick, que estava com a irmã no momento do acidente.

“Eu cheguei a comentar com ela sobre essa preocupação, mas ela disse que era normal, que dava pra suportar. Quando ela colocou o cachorro a rede soltou e a estrutura caiu toda em cima dela”.

“Ela foi atingida na cabeça. Eu entrei em pânico e comecei a gritar por socorro”, relata Leidiane.

Ela morreu ao se balançar na rede

Para Leidiane, o fato de não ter se ferido no acidente foi um livramento divino. “Eu estava na rede também, poderia ser eu ali, mas Deus me livrou e levou a minha irmã”.

“Somos em sete irmãos, todos muito abalados com o que aconteceu. É algo inacreditável, a gente ainda está processando. Ela era uma pessoa muito feliz, sempre prestativa e ajudava a todos. Nunca ficava parada. Estamos nos apegando a Deus agora”, conta.

Com a ligação de emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) se direcionou ao local do acidente. No momento da chegada da equipe de resgate, Claydiane ainda respirava.

Enquanto era levada ao hospital, a mulher teve uma parada cardiorrespiratória na ambulância, permanecendo sem sinais por 12 minutos até ser reanimada.

Ela foi então levada ao hospital pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo da Polícia Militar, mas apesar dos esforços não resistiu aos ferimentos e faleceu na última segunda-feira, 21 de fevereiro.