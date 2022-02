Vídeo flagra fenômeno raro no céu e registro surpreende usuários nas redes sociais; assista

Em um registro impressionante, um belíssimo “arco-íris de fogo” foi flagrado recentemente na localidade de Mallku, no Chile.

O raro fenômeno atmosférico foi filmado e as imagens foram divulgadas nas redes sociais, como detalhado pelo site ‘Tempo’.

O fenômeno ocorre devido à refração dos raios de sol nos cristais gelados das nuvens e sob condições muito específicas.

Rapidamente, o registro se torvou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, as cores observadas são puras, não acontecendo nenhuma mistura de uma cor com outra. Confira vídeo:

Tempestade produz nuvens ‘apocalípticas’ e fenômeno raro assusta moradores

Em outro caso espetacular, nuvens sinistras em forma de bolas de golfe foram vistas no céu enquanto a tempestade Dudley se aproximava do Reino Unido com ventos fortes.

As formações marcantes ocorreram quando a forte tempestade deixou milhares de pessoas sem energia na Escócia e no resto do Reino Unido na semana passada.

O fenômeno é chamado de nuvens mammatus, que são causadas pela turbulência dentro de uma nuvem cumulonimbus maior.

Mammatus são criados nas nuvens de tempestade mais instáveis, trazendo granizo, chuva forte e raios. Se o ar estiver frio o suficiente, eles podem até produzir neve.

Um vídeo que registrou o fenômeno impressionante se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras. Confira: