Pai abre, e quebra, presente de aniversário do filho e deixa a mãe furiosa

Uma mãe enfurecida procurou ajuda dos usuários do Reddit depois de descobrir que seu ex-marido acabou abrindo, e quebrando, o presente de aniversário comprado por ela para seu filho.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua história de forma anônima.

Ela explicou que divide a guarda de seu filho com o ex-marido e que, neste ano, o jovem decidiu passar o aniversário na companhia de seu pai.

“Meu ex-marido me ligou dizendo que abriu o presente do nosso filho, o usou e quebrou”.

Por este motivo, ela enviou ao homem o presente que ela comprou para o filho e pediu a ele que fizesse a entrega.

“Nós temos um bom relacionamento no que diz respeito ao nosso filho de 16 anos, que mora nas duas casas. Eu enviei seu presente de aniversário para a casa do pai dele com antecedência, já que eu não poderia ir até a festa”, explica a mãe.

“Apenas um dia antes do aniversário meu ex-marido me ligou dizendo que abriu o presente que comprei para o nosso filho, usou e quebrou. Fiquei extremamente enfurecida quando ele me falou e comecei a discutir com ele sobre o pagamento para substituir o presente, mas ele começou a implorar por ajuda por não ter dinheiro”.

Ele abriu e quebrou o presente do filho

Em uma tentativa desesperada, o homem pediu a ela que não contasse ao filho sobre o presente, mas a mãe se recusou e ligou para explicar ao jovem o motivo pelo qual ele não poderia aproveitar seu novo videogame.

“Ele me pediu para enviar outro presente ou para dizer ao nosso filho que eu não comprei um. Eu disse que não iria mentir, mas ele continuou implorando por ajuda”, conta a mulher.

“Assim que desliguei o telefone eu liguei para meu filho e contei o que aconteceu com seu presente. Eles tiveram uma grande briga e meu ex-marido me ligou dizendo que eu arruinei não só a festa de aniversário como também o relacionamento dos dois e ele me acusou de ser rancorosa”.

“Meu filho acabou indo ficar na minha casa, com meu atual marido, e não quer falar com o pai dele. E agora o pai dele me culpa por ele não querer passar o aniversário junto com ele após descobrir o que aconteceu”, explica a mulher.

Diante de seu desabafo, os comentaristas do Reddit desacreditaram das ações do homem. “É muito nobre da sua parte o chamar de imaturo quando ele roubou e quebrou o presente do seu filho, além de te pedir para mentir. Você fez o certo”.

“Você não quebra um videogame acidentalmente, ele o derrubou, jogou de propósito ou vendeu”, comentou outro usuário.