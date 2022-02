O que se sabe sobre a história do adolescente que matou o irmão mais velho?

Um caso ocorrido recentemente no município de El Cerrito, na Colômbia, repercutiu depois que em meio a uma discussão, um adolescente de 13 anos, atacou e atingiu seu irmão mais velho, de 17, com uma faca

Segundo detalha o portal Publimetro, o adolescente golpeou seu familiar com a arma branca e o esfaqueou no estômago, o que causou sua morte.

Em entrevista, Ferney Vásquez, que é vice-comandante da polícia, comentou brevemente sobre o fato: “Uma tragédia resultante de um cenário inadequado entre irmãos, essa raiva, essa coragem que se gera entre um jovem de 13 e um de 17 anos, surge um confronto onde ele fere o irmão, causando sua morte”, disse o oficial.

“Em nome da Polícia, estamos prontos para continuar colaborando. São fatos que não devem nos levar a reagir, não só com crianças, mas essas situações estão ocorrendo com adolescentes e entre adultos” — Ressaltou Vásquez.

Diante de todos os fatos, o adolescente foi apreendido e agora se encontra à disposição da justiça.

Não há atualizações sobre o caso até o fechamento desta matéria, em 21/02/2022, às 15h, horário de Brasília.

Outro caso na Colômbia

Uma adolescente de 14 anos, cuja identidade foi preservada, denunciou um padre de 45 anos, de Tolima, na Colômbia, após encontrar fotos (com conteúdo sexual) dela e da irmã, de 7 anos, em um computador, o que seria uma prova da acusação de abuso sexual do líder religioso praticado contra as menores.

Padre é acusado de abusar de irmãs de 7 e 14 ano Foto ilustrativa - Unsplash

A jovem teria encontrado as imagens em um computador pertencente ao padre do município e com isso avisou a mãe. Devido ao conteúdo encontrado, o homem de 45 anos foi acusado de crimes sexuais contra as duas irmãs, de 7 e 14 anos.

Segundo informações compartilhadas, o Ministério Público afirma que os abusos vinham acontecendo desde 2019 e ressalta que as provas comprovariam tal acusação.

O padre se encontra agora em prisão preventiva em um centro de detenção enquanto o processo contra ele está em andamento. O líder religioso aguarda agora o julgamento.