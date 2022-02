Mulher enche carro do namorado de post-its no dia de São Valentim querendo fazer surpresa, mas acaba estragando tudo

Uma usuária do TikTok que compartilhou imagens da grande surpresa que preparou para o amado, mas infelizmente não saiu como ela imaginava.

Segundo seu depoimento, ela só queria dar um presente ao parceiro durante a comemoração do dia Dos Namorados, como detalhado pelo site Meganoticias.

Então ela encheu o carro branco com vários post-its coloridos, como é possível ver nas imagens.

“Eu só queria surpreender meu namoro e estraguei o carro dele”, diz o registro que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Embora a surpresa, a princípio, tenha sido muito agradável, ao retirar cada um dos papéis coloridos, a tinta começou a sair, que ficou impregnada em toda a lataria do carro.

Nas imagens, é possível ver como o homem tenta lavar as marcas deixadas pelos pequenos papéis, mas apesar do seu notório esforço não consegue limpar por completo.

A publicação original já conta com mais de 4,3 milhões de visualizações, 370 mil curtidas e milhares de comentários

Ainda de acordo com as informações, o caso teria acontecido na semana passada. Em outros países, a data é comemorado em 14 de fevereiro, diferentemente do Brasil. Confira imagens:

