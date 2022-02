Mulher de 54 anos ganha indenização de mais de 140 mil reais depois que o chefe a insultou com comentários sobre menopausa

Uma mulher de 54 anos ganhou indenização de mais de 140 mil reais (cerca de 20 mil libras) depois que o chefe a insultou com comentários sobre menopausa.

Como detalhado pelo site The Mirror, o chefe gritou e disse que ela ‘deve estar na menopausa’ no trabalho.

A situação aconteceu em uma empresa de alimentos para animais de estimação na Inglaterra, onde Leigh Best, então com 52 anos, trabalhava como assistente de vendas, segundo um tribunal trabalhista.

A justiça disse que ele “fez comentários inapropriados e depreciativos sobre sua idade e observações, relevantes para seu sexo como mulher, relacionadas à sua percepção ou ‘suposição’ de que ela pode estar na menopausa ou apresentar sintomas estereotipados da menopausa”.

O tribunal descobriu que ele fez isso mesmo depois que Best deixou claro que ela não queria falar sobre isso.

Depois do ocorrido, ela chegou a fazer uma reclamação sobre o caso, mas que acabou não tendo efeito.

Em maio de 2020, ela foi demitida por comunicação ‘rude’ e ‘confrontacional’ com colegas de trabalho e gerentes - uma decisão que ela recorreu sem sucesso.

No entanto, o tribunal decidiu que ela havia sido demitida por levantar suas preocupações com a Covid (já que a empresa funcionou durante a pandemia) e depois vitimada por reclamar do comportamento do chefe pelo caso.

Ainda de acordo com as informações, o tribunal afirmou: “O senhor invadiu a privacidade da reclamante, abordou um assunto altamente sensível para ela e agiu sem tato ao perguntar diretamente a ela, como funcionária com a característica protegida do sexo como mulher, se ela estava na menopausa”.

Com informações do site The Mirror