Mãe é flagrada maltratando bebê de 11 meses que ‘não conseguia andar ao seu lado’

Atenção: antes de compartilharmos as informações, queremos alertá-lo que o o seguinte texto, com o caso da mãe que repercutiu, pode conter detalhes sobre violência infantil.

Continuando:

Compartilhado recentemente nas redes, um vídeo revoltou diversos internautas ao flagrar o momento em que uma mãe maltrata seu bebê de apenas 11 meses. O caso aconteceu em Barranquilla, na Colômbia.

Segundo informações compartilhadas pelo portal Publimetro, a mulher, cuja identidade não foi revelada, queria que o bebê caminhasse ao seu lado, porém como não conseguia devido à idade ela foi flagrada sacudindo a criança no ar e batendo com os seus pés no chão.

No registro, vizinhos alertavam para que a progenitora “não o tratasse assim”, mas ela seguiu com as agressões.

Diante do acontecido, os vizinhos acionaram a polícia para intervir na situação. Em entrevista, o tenente-coronel Luis Sandoval comentou sobre o caso. “As unidades do Grupo de Proteção e Adolescência localizaram a mãe do menor de 11 meses que havia sido vítima de agressão. Da mesma forma, o ICBF foi informado para coordenar o processo de restituição de direitos”, relatou.

Agora, para evitar qualquer risco, a bebê de 11 meses e sua irmã de 7 anos foram encaminhadas para um centro de cuidados infantis.

Além da denúncia atual, os pais já eram investigados, uma vez que a menina de 7 anos se evadiu da unidade familiar.

🚨¡#ATENCIÓN !



Outro caso na Colômbia

Uma adolescente de 14 anos, cuja identidade foi preservada, denunciou um padre de 45 anos, de Tolima, na Colômbia, após encontrar fotos (com conteúdo sexual) dela e da irmã, de 7 anos, em um computador, o que seria uma prova da acusação de abuso sexual do líder religioso praticado contra as menores.

Padre é acusado de abusar de irmãs de 7 e 14 ano Foto ilustrativa - Unsplash

A jovem teria encontrado as imagens em um computador pertencente ao padre do município e com isso avisou a mãe.

Devido ao conteúdo encontrado, o homem de 45 anos foi acusado de crimes sexuais contra as duas irmãs, de 7 e 14 anos.

Segundo informações compartilhadas, o Ministério Público afirma que os abusos vinham acontecendo desde 2019 e ressalta que as provas comprovariam tal acusação.

O padre se encontra agora em prisão preventiva em um centro de detenção enquanto o processo contra ele está em andamento. O líder religioso aguarda agora o julgamento.