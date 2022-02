Padre é acusado de abusar de irmãs de 7 e 14 anos; desta forma o crime foi descoberto

Uma adolescente de 14 anos, cuja identidade foi preservada, denunciou um padre de 45 anos, de Tolima, na Colômbia, após encontrar fotos (com conteúdo sexual) dela e da irmã, de 7 anos, em um computador, o que seria uma prova da acusação de abuso sexual do líder religioso praticado contra as menores.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Colombia, a jovem teria encontrado as imagens em um computador pertencente ao padre do município e com isso avisou a mãe.

Devido ao conteúdo encontrado, o homem de 45 anos foi acusado de crimes sexuais contra as duas irmãs, de 7 e 14 anos.

O que diz o Ministério Público?

O Ministério Público, por meio de suas acusações, classificou todos os crimes como agravados.

Segundo esclarece o portal colombiano, o Ministério Público afirma ainda que os abusos vinham acontecendo desde 2019 e ressalta que as provas comprovariam tal acusação.

Os investigadores do CTI e Sijín e a Promotoria do CTI comentaram que, em meio a uma batida e busca em vários celulares e um computador, teriam encontrado material de vital importância para a investigação.

O padre se encontra agora em prisão preventiva em um centro de detenção enquanto o processo contra ele está em andamento. O líder religioso aguarda agora o julgamento.

Outra história da vida real na Colômbia

Homem joga água fervendo na própria mãe após mulher se confundir com garrafas de cervejas Foto ilustrativa - Freepik

José Mauricio L. H., um homem de Boyacá, na Colômbia, foi denunciado por sua mãe adotiva e acusado de jogar água fervendo na mulher, que se confundiu ao entregar um recipiente com cervejas.

Após perceber a gravidade dos ataques, segundo informações, José ofereceu uma cerveja para a mãe, que recusou e então foi novamente agredida.

“O homem começou a insultá-la com palavrões e jogou um caldeirão de água quente em suas pernas que ela colocou para aquecer para tomar banho. Após a gravidade dos ferimentos, a mulher recebeu 20 dias de atestado” — Afirmou o Ministério Público sobre o caso.

Além da denúncia pela agressão recente, a mulher, cuja identidade foi preservada, denunciou Mauricio por violência financeira, psicológica, física e verbal, situação esta que ocorre há meses.