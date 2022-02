Mulher em estado terminal pede para marido para fazer sexo com ex como último desejo Foto ilustrativa - Freepik

Um caso inusitado foi compartilhado recentemente no site Reddit e repercutiu entre os internautas, após um homem revelar qual o último desejo de sua esposa, que tem uma doença terminal.

Segundo detalha o portal Publimetro Chile, em sua publicação, inicialmente, o homem, cuja identidade não foi revelada, disse o quanto está triste com o fato de que em breve pode não estar mais com a companheira.

“Minha esposa está em estado terminal. A previsão é que ele viva no máximo 9 meses. Claro, estou destruído. Estamos juntos há uma década. Não me lembro da vida sem ela e não sei o que vou fazer quando ela se for. Tenho feito tudo o que posso para que os últimos dias de vida dela sejam bons e para realizar qualquer desejo que eu possa”

E embora o relato do marido tenha começado de maneira bastante emotiva, em parte do seu texto ele compartilhou um detalhe que chamou a atenção: o último desejo de sua companheira.

Aos que estão curiosos, de forma breve ele disse: “Ela recentemente sentou comigo e me disse que uma das últimas coisas que queria era fazer sexo com um ex. Claro, fiquei surpreso e quando perguntei por que diabos ela quer isso, ela basicamente pensa que seu amante mais compatível e satisfatório fisicamente era ele. Ela me deu um monólogo inteiro sobre como o sexo às vezes é apenas físico e como o sexo emocionalmente satisfatório comigo é, mas foi uma droga chegar a esse ponto”, afirmou.

Agora, ele ressalta que está em dúvida se deve ou não atender ao pedido de sua esposa. “Sinto que estou numa posição em que tenho que dizer sim, porque ela está morrendo [...] eu sei o que quero responder, mas não sei se é correto. Realmente me dói que o sexo com um ex foi aparentemente tão bom que eu precisei fazer isso uma vez antes de morrer. Eu odeio essa situação e não tenho certeza do que fazer”, escreveu o homem.

Por fim, embora o desfecho desta situação seja um mistério, o caso dividiu opiniões entre os internautas. E você, o que acha que ele deve fazer?