Motorista de aplicativo implora por sua vida ao ser assaltada por um passageiro

Christine Spicuzza, de 38 anos, mãe de quatro filhos, foi ferida fatalmente durante uma tentativa de assalto enquanto trabalhava como motorista de aplicativo. Segundo informações, ela teria implorado ao passageiro que não atirasse e poupasse sua vida.

Conforme uma publicação feita pelo Meganoticias, a mulher trabalhava como motorista do Uber na cidade de Pittsburgh, região nordeste da Pensilvânia quando foi vítima de uma possível tentativa de assalto.

“Eu imploro, eu tenho quatro filhos”

Os momentos que precederam sua morte foram capturados por uma câmera de segurança instalada no interior do carro.

Antes da câmera ser desligada pelo suspeito, é possível ouvir que a mulher implora a ele que não dispare a arma. Nas imagens, que foram fundamentais para identificação e prisão do homem, é possível ver o momento em que ele orienta Christine para seguir dirigindo. “Continue dirigindo, faça o que eu lhe digo e tudo ficará bem”.

Ela implorou para que o suspeito não atirasse

Sob a mira do suspeito, a condutora ainda implorou por sua vida, mas infelizmente foi localizada morta em uma área arborizada, no dia 12 de fevereiro. A causa da morte foi um ferimento a bala na região da cabeça.

A morte de Christine foi confirmada pelo Departamento de Polícia do Condado de Allegheny, também responsável pela investigação do crime.

Graças as imagens da câmera de segurança, as autoridades conseguiram identificar Calvin Crew, de 22 anos, como sendo o principal suspeito do crime.

Ele teria embarcado no veículo por volta das 21:15 horas no dia 10 de fevereiro. Após 10 minutos de corrida ele teria ameaçado a motorista, desligando a câmera logo em seguida. A câmera, por sua vez, foi localizada próximo ao local de destino da corrida do homem.

Após ser preso, Calvin foi acusado de homicídio, roubo e adulteração de provas. As acusações foram formalizadas na última sexta-feira, mesma data em que o homem foi detido sem a possibilidade de fiança.

