Começa o segundo turno do CBLOL 2022; confira detalhes das partidas

A segunda etapa da fase de pontos do Campeonato Brasileiro de League of Legends começou neste domingo. Com confrontos emocionantes e partidas decididas nos detalhes, a tabela de classificação está cada vez mais embolada.

Na busca pelas seis primeiras posições, a RED Kalunga e a RENSGA se enfrentaram na primeira partida do dia. Em seu último jogo antes da reformulação do elenco, os cowboys tentaram ao máximo conquistar uma vitória.

Apesar de um bom começo de jogo, a situação desandou para a RENSGA e a RED conseguiu conquistar a vitória sem muita dificuldade. Com o resultado, a RED Kalunga cada vez mais se firma entre os primeiros colocados da tabela e segue em uma situação confortável no campeonato.

INTZ surpreende e paiN amarga mais uma derrota

Na segunda partida do dia foi a vez da INTZ encarar a KaBuM para tentar sair da parte inferior da tabela.

Diferente do apresentado nas rodadas anteriores, a INTZ chegou para a partida com uma postura completamente diferente. Com jogadas agressivas e decisivas, os jogadores foram pouco a pouco conquistando visão de mapa e objetivos.

Apesar de um susto com boas lutas por parte da KaBuM, os intrépidos conseguiram mostrar a que vieram e conquistaram a vitória na primeira rodada do segundo turno do CBLOL. Para Abaxial, técnico da INTZ, a equipe mostrou aos adversários que ainda briga por uma colocação no Top 6.

“Estamos aqui para valer e acho que mostramos isso hoje. Temos uma boa sinergia entre os jogadores. Grandes jogadores conseguem mostrar que mesmo em tempos difíceis é possível se reerguer”.

Se por um lado a INTZ conseguiu conquistar uma vitória na primeira partida do segundo turno, a paiN segue em uma maré complicada e viu as esperanças de um começo mais tranquilo escorrer por entre os dedos.

Na partida entre Liberty e paiN Gaming tivemos um confronto equilibrado. Com diversas reviravoltas e uma das partidas mais emocionantes do dia vimos novamente uma paiN que se mostrou forte no inicio do jogo, mas foi perdendo o ritmo no decorrer da partida.

A Liberty soube aproveitar o momento, e os erros do adversário, para conquistar a vitória e começar a segunda etapa do campeonato em uma situação mais confortável na tabela.

Para Wos, suporte da Liberty, a equipe conseguiu mostrar calma mesmo em momentos complicados da partida. “Nós ficamos calmos e conseguimos manter o foco no jogo”.

FURIA e LOUD fazem o clássico do final de semana

No quarto confronto deste domingo o Flamengo Esports e a Netshoes Miners fizeram um dos confrontos mais mornos do dia.

Em uma partida tranquila e completamente controlada pela Miners a vitória foi garantida com tranquilidade. O Flamengo segue em uma situação complicada na parte inferior da tabela e agora precisa focar em uma campanha praticamente sem derrotas para tentar beliscar um lugar no top 6.

No clássico do final de semana FURIA e LOUD se enfrentaram em uma partida surpreendente. Ao contrário dos confrontos anteriores a FURIA mostrou um jogo apagado e que foi dominado pela LOUD do começo ao fim.

Com controle de mapa e objetivos bastou encaixar boas lutas para garantir mais uma vitória para a conta da LOUD, que segue embalada em uma boa sequência de vitórias nas últimas rodadas.

As partidas do CBLOL 2022 voltam a acontecer no próximo sábado, a partir das 13 horas, com transmissão pelos canais oficiais do campeonato.

