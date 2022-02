Após match no Tinder, homem ajuda mulher a dar à luz no 4º encontro

Alyssa Hodges, de 20 anos, e Max Silvy, de 25, são dois jovens australianos que se conheceram pelo Tinder. Eles começaram a sair e, após três encontros, ele acabou ajudando ela a dar à luz ao pequeno Ollie.

Na descrição do aplicativo de relacionamentos, ela avisou que estava grávida, mas ele não imaginava que 8 semanas depois ambos estariam juntos no hospital.

Em um vídeo viral do TikTok, Alyssa disse que planejava encontrar com Max no aeroporto depois de uma viagem de trabalho, mas sentiu que estava entrando em trabalho de parto. Ele pegou uma carona para casa, mas depois se juntou a ela no hospital e permaneceu ao seu lado.

“Eu estava um pouco nervosa porque estava sozinha, e também estava preocupada com isso. Sim, eu o quero como uma pessoa de apoio, mas e se acabarmos terminando em uma semana?”, disse Alyssa à revista People.

E ele acabou se tornando o seu maior apoio. A equipe do hospital até confundiu Max com o pai e permitiu que ele ficasse com ela na maternidade. “Ele não protestou quando o chamaram de pai”, revelou. O casal segue junto.

GOLPISTA DO TINDER EM HOLLYWOOD

Toda a exposição que ganhou com o documentário ‘O Golpista do Tinder’, da Netflix, fez com que Simon Leviev fosse procurado por produtores de Los Angeles com a proposta de criação de um programa.

O site especializado TMZ publicou, inclusive, que ele já teria assinado um contrato com um agente famoso por representar grandes estrelas de Hollywood para transformar toda essa visibilidade que ganhou na plataforma de streaming em uma lucrativa carreira de entretenimento nos Estados Unidos.

‘O Golpista do Tinder’ estreou no catálogo da Netflix no começo de fevereiro e teve boa aceitação do público em geral, ficando na lista dos Top 10 no Brasil nas semanas seguintes ao seu lançamento.