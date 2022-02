‘A mãe da minha namorada só nos deixa morar juntos se ela for também’

Um homem está passando por uma situação complicada depois que a mãe de sua namorada afirmou que não permitirá que o casal more junto, a menos que ela more com eles.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o homem e sua namorada, ambos de 28 anos, estão em um relacionamento sério há dois anos e recentemente decidiram morar juntos.

No entanto, a mãe da jovem se recusou a permitir a mudança, afirmando que o casal só vai morar junto se ela for também.

Diante da situação, o rapaz foi, de forma anônima, compartilhar sua história no Reddit e pedir a opinião dos demais usuários.

“Ela simplesmente não vai deixar a filha morar sozinha, e ter a própria família, porque ela não quer ficar sozinha”, conta o homem.

Com o posicionamento da mulher, o homem afirmou estar se sentindo como um adolescente por ter sempre a mãe de sua companheira querendo fazer a opinião dela ser considerada acima de tudo.

A sogra afirma que vai morar com o casal

Segundo a publicação do jovem, a situação do casal não parece que irá mudar tão cedo uma vez que a namorada do rapaz é o principal suporte da mãe. “Ela sente a necessidade de ajudar a mãe o tempo todo”.

“É um relacionamento extremamente tóxico entre elas, e ela sabe disso e está cansada da situação”, mas apesar de ter a consciência deste fato, ele agora está se questionando sobre continuar no relacionamento com a jovem.

“Vale a pena pagar para ver se isso muda? Devo mostrar minhas frustrações na esperança de que isso ajude a melhorar e mudar as coisas ou isso se tornaria um grande problema?”, questiona o rapaz.

Para os usuários o Reddit, o melhor que ele tem a fazer é ser honesto com sua namorada.

“Quanto mais sua namorada permitir o comportamento da mãe dela, mais as coisas vão permanecer desta forma. Ela precisa ter o tempo dela mesma e provavelmente fazer um pouco de terapia”, comentou um usuário.

“Você precisa falar isso para ela. Você obviamente não quer morar com sua sogra e, na verdade, considera isso um problema”, explica outro usuário.