Vídeo registra momento em que onda gigante destrói janelas de balsa no meio de viagem na Alemanha criando pânico entre passageiros; assista

Um vídeo registrou o momento em que uma onda gigante destrói janelas de uma balsa no meio de uma viagem criando pânico entre os passageiros.

O vídeo gravado por um passageiro conseguiu capturar o momento exato, de acordo com informações do site Mega Noticias.

O registro mostra uma onda formada pela tempestade Ylenia que destruiu as janelas do transportador Hadag no meio da viagem.

A água, que entrou com uma força impressionante, atingiu vários passageiros que estavam nos primeiros assentos do barco.

Após o episódio dramático, todos rapidamente se levantaram e correram para buscar refúgio em outra área.

Rapidamente, o registro se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o momento de perigo aconteceu na Alemanha nesta semana. Confira vídeo:

Vídeo flagra momento em que urso aparece do nada e ciclista precisa agir rápido para evitar um possível ataque

Em outro registro dramático, um vídeo flagrou o momento exato em que um urso aparece do nada e um ciclista precisa agir rápido para evitar um possível ataque.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o ciclista faz uma pequena pausa na trilha pela floresta.

Quando menos se espera, aparece um urso, que caminha em sua direção, em uma situação de pânico.

Com isso, ele começa a agir rápido para evitar um possível ataque, felizmente o que acaba dando certo.

O registro viral já conta com quase 800 mil reproduções no perfil. Confira vídeo: