Caso polêmico de professora acusada de beber e fazer sexo com aluno após baile de formatura de ensino médio ganha nova evidência

O caso polêmico de uma professora acusada de beber e fazer sexo com um aluno, após um baile de formatura de ensino médio, ganhou uma nova evidência nesta semana.

Na noite, o fato ocorreu em 2017, ela supostamente se juntou com um adolescente na cama depois de perguntar: “Podemos por um minuto agir como se eu não fosse professora?”

Em uma foto tirada na noite do fato, Melissa Tweedie, que tinha 22 anos na época, aparece segurando uma taça de vinho, de acordo com informações do site Daily Record.

Outras imagens mostram ela na pista de dança ainda tomando álcool. Os alunos teriam sido instruídos a apagar qualquer evidência que pudessem revelar alguma coisa.

Uma fonte disse ao Daily Record: “Não havia drogas e ninguém sabe nada sobre a bebida dela ter sido batizada, como Melissa afirmou”.

O Conselho Geral de Ensino da Escócia retirou Tweedie do registro de ensino por comportamento que eles disseram ter ficado “significativamente aquém dos padrões”.

A ex-professora disse aos investigadores que estava preocupada com o fato de os alunos estarem usando drogas e que a razão pela qual ela acordou ao lado do aluno no dia seguinte foi que sua bebida havia sido batizada.

Ainda de acordo com as informações, o estudante alega ter dito relações sexuais com ela depois de tomar vários drinks.

A polícia escocesa investigou na época e confirmou que nenhuma atividade ilegal havia ocorrido. No entanto, o caso voltou aos holofotes com as novas evidências.

Com informações do site Daily Record