VÍDEO: em novo caso, tempestade produz nuvens ‘apocalípticas’ e fenômeno raro assusta moradores na Argentina

Em um novo caso, um vídeo impactante flagrou uma forte tempestade que provocou nuvens ‘apocalípticas’ recentemente na Argentina. O fenômeno raro acabou assustando moradores.

O fenômeno climático impressionante foi visto na cidade argentina de Casa Grande, província de Córdoba, há poucos dias.

O momento foi gravado em vídeo por um morador, de acordo com informações do site ‘CHV Noticias’.

Segundo o meteorologista, Eduardo Sáez, o fenômeno corresponde a nuvens mammatus, uma característica muito comum dentro das formações.

São formadas quando o gelo desce dentro de uma nuvem e, após encontrar uma temperatura mais alta em seu caminho, evapora e se expande formando um balão dentro dela.

Ainda de acordo com as informações, normalmente, pode levar a chuvas elevadas. Confira vídeo do fenômero:

Fenômeno parecido também assustou moradores na Europa nesta semana

Um caso semelhante também ocorreu recentemente na Inglaterra, como detalhado pelo site britânico ‘Metro Uk’.

Nuvens sinistras em forma de bolas de golfe foram vistas no céu enquanto a tempestade Dudley se aproximava do Reino Unido com ventos fortes.

As formações marcantes ocorreram quando a forte tempestade deixou milhares de pessoas sem energia na Escócia e no resto do Reino Unido nesta semana.

Um vídeo que registrou o fenômeno impressionante se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

Na região, o serviço meteorológico local confirmou o mesmo fenômeno. Confira vídeo:

Texto com informações do site ‘CHV Noticias’