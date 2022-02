Uma mulher é acusada de tenta arrancar o pênis do ex-marido, utilizando uma faca, ao suspeitar de abuso sexual contra filho pequeno.

O caso aconteceu na cidade de Crucilândia, em Minas Gerais, de acordo com informações do site G1.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi até a Polícia Militar com o objeto usado no crime e contou o que aconteceu.

A mãe disse que cometeu a atitude ao descobrir que o ex-companheiro abusava sexualmente do filho do casal, de apenas 4 anos.

A Polícia Civil de MG disse que instaurou um inquérito para apurar os “possíveis abusos sexuais” denunciados pela mãe.

Mulher tenta arrancar pênis do ex-marido com faca ao suspeitar de abuso sexual contra filho pequeno

Segundo o site, a mulher foi até a casa do ex-companheiro e fez sexo oral nele, em uma situação premeditada.

Durante o ato, mordeu o órgão genital na tentativa de tentar arrancá-lo. Como não conseguiu, usou uma faca para cortá-lo.

O homem foi socorrido e levado para o hospital, onde precisou ser transferido devido a gravidade do corte.

No entanto, ainda de acordo com as informações, a mulher acabou sendo presa. O possível agressor segue em liberdade.

Texto com informações do site G1