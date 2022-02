Mulher encontra ossos humanos em casa e acredita em homicídios e rituais macabros

A “casa mais assombrada do mundo”. Esse é o título conquistado por uma propriedade em Gloucestershire, Inglaterra, onde sua proprietária encontrou facas enterradas e ossos humanos.

Em 1968, Caroline Humphries e sua família mudaram-se para o hotel Ancient Ramm, um edifício que já tinha mais de mil anos quando chegaram e se deram conta de que algo terrível havia acontecido no local assim que puseram os pés lá dentro.

Ao longo dos anos, a família encontrou uma série de artefatos que parecem serem provenientes de um passado sombrio, dando ao hotel o apelido de “a casa mais assombrada do mundo”.

Ossos humanos

Pouco depois de se mudarem, a família Humphries encontrou pilhas de ossos enterrados sob o chão, juntamente com várias facas antigas. Segundo informações do The Mirror, a família não sabia a quem pertenciam os restos mortais, mas de uma coisa eles tinham certeza: não eram de animais. Entre os ossos, eles encontraram mandíbulas, colunas vertebrais, fêmures e até mesmo um crânio.

Um cartomante disse ao pai de Caroline, John Humphries, que “há crianças enterradas em todo o lugar”. Em algumas partes da casa, ele encontrou ossos enterrados ao lado de facas com inscrições estranhas nelas, o que, disse ele: “parece ter havido rituais de assassinatos aqui”.

John também encontrou um gato mumificado de 500 anos dentro de uma parede e Caroline acredita que o animal foi colocado lá para manter as bruxas longe do local.

Atividade paranormal

Acredita-se que o hotel tenha sido construído sobre um antigo cemitério pagão, tornando-o um local ideal para investigações paranormais. Há também especulações de que o edifício já foi o lar de monges e escravos que construíram a Igreja de Santa Maria da cidade séculos atrás.

E as histórias assustadoras não terminam aí: Caroline suspeita que os dois edifícios estão ligados por uma passagem secreta, já que os planos originais do hotel mencionam um porão que ainda não foi encontrado.

Você teria coragem de visitar este antigo hotel?