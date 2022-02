Motorista de aplicativo é flagrado assistindo a vídeos pornô enquanto dirigia

Certamente isso já deve ter acontecido com você: pega um táxi e o motorista está ouvindo música. Mas o que aconteceu com esse TikTiker realmente foi surpreendente: ele entrou no carro de aplicativo e o motorista estava vendo um vídeo pornô.

Os detalhes da história foram compartilhados através da conta de um TikToker identificado por Sal (@snapfoto). Veja abaixo.

“Estou feliz que meu motorista Uber deu uma pausa em seu pornô para me pegar”, escreveu o TikToker no texto do vídeo para explicar o que aconteceu. Lentamente o vídeo faz zoom no reprodutor de mídia do carro, onde é possível ler o título de um vídeo que estava sendo reproduzido. O título faz alusão a um tema pornográfico.

Os seguidores de Sal levaram a situação com humor. “Você deveria ter dito a ele para dar play”, brincou um, enquanto outro disse: “Eu teria dito a ele ‘eu vou deixar você terminar’ quando eu sair”.

Esses são apenas alguns dos milhares de comentários que Sal recebeu desde que publicou o vídeo, que foi visto mais de 5 milhões de vezes e recebeu 220 mil likes.

Muitos dos que assistiram ao vídeo ficaram chocados com a situação e disseram que teriam se sentido muito desconfortáveis se isso acontecesse com eles, mas alguns seguidores de Sal acreditam que pode haver uma razão técnica para o que aconteceu.

“Para ser justo, se eu assistir a um vídeo no meu telefone e não fechar o aplicativo, isso acontece exatamente da mesma forma. Ele pode ter estado vendo o vídeo em sua cama na noite anterior”, postou um seguidor. “KKKKKKKKKK às vezes seu telefone se conecta ao carro e toca o último arquivo de áudio que você abriu. Essas coisas acontecem”, disse outro.