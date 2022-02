Homem ataca namorada após sonhar que ela tinha um amante

Um caso inusitado foi registrado na cidade de Medellín, na Colômbia, após um homem de 31 anos, identificado como Jhon Alexis Montoya Pino, agredir a namorada enquanto ela dormia, afirmando que havia tido um sonho no qual ela aparecia com um amante.

Segundo detalha o portal Publimetro Chile, além de ser golpeada no rosto, ela também foi ameaçada com uma faca. “A vítima relata que foi acordada com uma pancada no rosto de seu companheiro, que teria lhe contado que acabara de sonhar que tinha um amante. O homem aparentemente se levantou da cama e a chutou no rosto, depois foi até a cozinha, pegou uma faca e supostamente ameaçou ‘cortá-la’”, disse o Ministério Público em comunicado.

Após o ataque sofrido, a mulher disse ainda que o companheiro retornou ao quarto e disse que a quantidade de sangue era “muito escandalosa” mandando-a lavar o rosto.

Para evitar uma situação grave ou até mesmo fatal, a mulher esperou que o namorado voltasse a dormir e então fugiu de casa e procurou a polícia.

Devido ao ataque sofrido, ela precisou ficar 40 dias afastada de seu trabalho.

Por fim, depois de mais de dois meses foragido, Jhon foi capturado e enviado à prisão. Ele nega as acusações de agressão feitas pela companheira.

Outra história da vida real

José Mauricio L. H., um homem de Boyacá, na Colômbia, foi denunciado por sua mãe adotiva e acusado de jogar água fervendo na mulher, que se confundiu ao entregar um recipiente com cervejas.

Homem joga água fervendo na própria mãe após mulher se confundir com garrafas de cervejas Foto ilustrativa - Freepik

Após perceber a gravidade dos ataques, segundo informações, José ofereceu uma cerveja para a mãe, que recusou e então foi novamente agredida.

“O homem começou a insultá-la com palavrões e jogou um caldeirão de água quente em suas pernas que ela colocou para aquecer para tomar banho. Após a gravidade dos ferimentos, a mulher recebeu 20 dias de atestado” Afirmou o Ministério Público sobre o caso.

Além da denúncia pela agressão recente, a mulher, cuja identidade foi preservada, denunciou Mauricio por violência financeira, psicológica, física e verbal, situação esta que ocorre há meses.