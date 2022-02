Casal viraliza na internet após ‘adotar’ 200 bonecas como filhos

Um casal apaixonado por bonecas vintage decidiu levar o gosto, e sua coleção, para outro nível. Madeline e Malachi Dressel, de 35, resolvera, “adotar” as bonecas como sendo seus filhos e compartilhar momentos do cotidiano com suas “crianças de plástico” nas redes sociais da família.

Conforme a publicação feita pelo Meganoticias, o casal, residente no sul da Califórnia, EUA, já somam mais de 200 exemplares de bonecas neste estilo, sendo que ao menos 30 possuem tamanho real de uma criança.

Eles decidiram tratar as bonecas como filhos e rapidamente viralizaram no Instagram ao dividir sua rotina com os demais usuários da plataforma.

Para muitos, os registros podem parecer assustadores ou retirados de um filme de terror, mas o casal garante que estão bem, e felizes com seus “filhos de plástico”.

Eles compartilham fotos de sua “família de bonecas”

Em suas publicações, Madeline e Malachi compartilham fotos de registros em família. Com mais de 20 mil seguidores eles mostram imagens de situações comuns onde pais interagem com seus filhos.

As postagens contem desde momentos de brincadeira no parque a jantares em família. Também são vistos momentos em que as bonecas “ajudam” a cuidar do jardim, assar biscoitos e até mesmo a abrir presentes colocados embaixo de uma árvore de Natal.

Recentemente, Madeline aparece ao lado de uma das bonecas se arrumando em frente a um espelho. O registro foi compartilhado com a legenda: “Patti está ajudando a mamãe a se preparar para o jantar de Dia dos Namorados”.

Em declaração à mídia local, a mulher afirma que não espera que as bonecas se passem por filhos reais, mas que adora encenar cenas com elas o que faz de tudo uma grande brincadeira.

“Não tenho vergonha de mostrar meu Instagram, apesar de receber comentários duros em que nos chamam de perturbados”. — Madeline Dressel

Pela semelhança, e associação, das bonecas vintage com filmes de terror, alguns dos registros compartilhados pelo casal fazem referência a obras cinematográficas assustadoras.

Para Madeline, o amor por este tipo de bonecas surgiu ainda em sua infância ao contrário de seu marido que passou a gostar de colecionar os itens depois que o casal passou a dividir a mesma casa.

Em sua coleção, a família possui bonecas modernas e modelos com mais de 50 anos que necessitam de restauração constante para garantir sua integridade.