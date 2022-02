VÍDEO: forte tempestade produz nuvens ‘apocalípticas’ e fenômeno raro assusta moradores; assista

Nuvens sinistras em forma de bolas de golfe estão se formando no céu enquanto a tempestade Dudley se aproxima do Reino Unido com ventos fortes.

O fenômeno foi descrito como nuvens ‘apocalípticas’, como detalhado pelo site britânico ‘Metro Uk’.

O serviço meteorológico local explicou que eles são um fenômeno raro chamado nuvens mammatus, que são causadas pela turbulência dentro de uma nuvem cumulonimbus maior.

Mammatus são criados nas nuvens de tempestade mais instáveis, trazendo granizo, chuva forte e raios. Se o ar estiver frio o suficiente, eles podem até produzir neve.

As formações marcantes ocorreram quando a forte tempestade deixou milhares de pessoas sem energia na Escócia e no resto do Reino Unido.

A empresa de distribuição elétrica da região alertou que o pior ainda está por vir, já que a tempestade Eunice – que pode ser atualizada para um alerta vermelho – chegará em breve.

O Met Office emitiu um alerta âmbar para ventos fortes cobrindo todo o País de Gales e a Inglaterra ao sul de Manchester.

A Irlanda do Norte, o norte da Inglaterra e a Escócia até Perth estão sob alerta amarelo para vento e neve.

Espera-se que o Eunice chegue com ventos de 140 km/h, trazendo consigo a possibilidade de neve pesada e nevascas.

Imagens chocantes já revelaram a extensão dos danos causados por Dudley, com árvores caídas e grandes ondas esmagando cidades costeiras. Confira:

Texto com informações do site Metro UK