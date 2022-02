Vídeo flagra momento angustiante em que mulher entra em rio congelado para salvar cachorro preso; assista

Um vídeo flagrou o momento angustiante em que uma mulher entra em rio congelado para salvar um cachorro preso.

A situação inesperada foi compartilhada recentemente no Instagram pelo site Cooperativa.

Nas imagens, é possível ver que a mulher entra no rio para salvar o animal que caiu e estava se afogando.

O caso aconteceu recentemente na cidade russa de Rossosh, na província de Voronezh.

Ainda de acordo com as informações, a mulher ficou com pequenos cortes e hematomas no corpo que não afetaram sua saúde. Felizmente, o filhote está bem.

Vídeo flagra momento angustiante em que mulher entra em rio congelado para salvar cachorro preso

A postagem se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Que mulher corajosa, meus respeitos a ela, porque tem um grande coração” e “Admirável atitude” foram alguns dos comentários.

O registro já conta com quase 200 mil reproduções no perfil. Confira vídeo:

Vídeo registra momento angustiante em que policiais salvam cachorro

Em outro caso parecido, um vídeo também registrou o momento em que dois policiais salvam um cachorro que caiu em um rio congelado.

O caso aconteceu recentemente na cidade de Huesca, na Espanha, como detalhado pelo site T13.

O animal havia sido levado para passear, quando entrou na água sem poder voltar.

Em uma ação rápida dos agentes, a operação foi bem sucedida. Confira vídeo: