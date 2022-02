Pai se recusa a levar uma das filhas até o altar; descubra o motivo

Um pai gerou um extenso debate na internet depois de afirmar que não levará uma de suas filhas até o altar no dia do casamento da jovem. No entanto, ele pretende levar sua outra filha até o futuro esposo no dia do casamento.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem procurou o Reddit para desabafar sobre sua situação.

De forma anônima ele conta que tem duas filhas, Marie, de 27 anos, e Julie, de 23 anos, que é filha de sua atual esposa e foi adotada por ele quando se casou com a mulher.

Enquanto Julie se casará em outubro, Marie também deve subir ao altar neste ano, mas diferente da irmã não poderá contar com o pai para levá-la até o altar.

“Tenho duas filhas e as amo da mesma forma, mas estou mais perto de Julie já que ela mora conosco. Marie é mais próxima de sua mãe, principalmente porque ela tem a guarda unilateral desde que nos divorciamos”, relata o homem.

“Quando Julie noivou, há aproximadamente 1 ano, ela me pediu para levá-la até o altar e eu aceitei. Também ajudei a planejar ativamente o casamento que está marcado para outubro. Algumas semanas atrás, Marie me contou que está grávida e deve casar em breve, eu nem sabia que ela tinha namorado”, conta.

Ele se recusou a levar a filha ao altar

Ao saber da gravidez e do casamento de sua filha mais velha, o homem ficou feliz por ela, mas estranhou o convite que a filha fez.

“Ela diz que vai ter uma cerimônia pequena, dentro de 3 meses para que sua barriga não cresça muito, e me pediu para levá-la ao altar. Eu me senti estranho porque nem conhecia o noivo dela e o pedido foi muito repentino. Eu pedi a ela para pensar sobre isso e ela ficou surpresa com minha resposta”, relata.

Após conversar com sua esposa e com a outra filha, foi encorajado por elas a recusar o pedido porque “Julie pediu primeiro e queria ser a primeira a ser levada ao altar”.

Ele então comunicou sua filha a respeito da decisão. “Enviei uma mensagem para Marie comunicando minha decisão e ofereci opções a ela. Também garanti que estaria lá para apoiá-la. Ela me ligou chorando e dizendo que sou um pai horrível e que claramente tenho minha filha favorita”.

Os usuários do Reddit rapidamente comentaram e informaram ao homem que concordavam com Marie. “Você deveria levar as duas ao altar em vez de escolher uma ao invés da outra”.

Depois de algum tempo, o homem voltou ao post para contar que repensou sua situação. “Esses comentários me ajudaram a ver as coisas de outra forma. Vou entrar em contato com ela, mas duvido que ela aceite e eu vou entender isso”.

