Mulher trata cachorro como se fosse seu filho e deixa o irmão enlouquecido

Um homem confessou estar completamente preocupado com sua irmã depois que ela decidiu tratar o cachorro como se fosse seu filho. Segundo ele, as interações da mulher com o animal o deixam assustado e beiram a um “comportamento delirante”.

Para compartilhar sua história, o homem fez um post no Reddit de forma anônima, relata o The Mirror.

Ele explica que sua irmã, de 27 anos, vem tratando seu golden retriever como se fosse uma criança, e se refere a si mesma como sendo a mãe do animal. Para ele, o comportamento da mulher deixou de ser aceitável e chegou ao ponto de ser considerado “delirante”.

Representação (Imagem de lin2867 por Pixabay)

No entanto, a situação se agravou quando ele, e sua família, receberam um convite para a festa de dois anos do cachorro, com instruções de presentes que deveriam ser entregues ao animal.

“Ela me enviou um convite para a festa de aniversário do meu ‘sobrinho’ e isso me deixou enjoado. Conversei com outros membros da família e todos riram dela”, conta o homem.

“Minha família acha que ela precisa de terapia, mas eu acho que ela está delirando”, explica.

Ele não concorda com a forma como a irmã trata seu cachorro

Diante do convite o homem respondeu que não poderia comparecer à festa por estar “muito ocupado” e na data em questão foi para a casa de um amigo assistir a um jogo de basquete.

No entanto, ao publicar no Instagram seus planos, a irmã decidiu cobrar satisfações do homem. “Ela me ligou dizendo que eu era um idiota”.

“Eu respondi dizendo que não queria a toxicidade dela na minha vida e que ela poderia continuar brincando de faz de conta com seu cachorro sem esperar que alguém da família participasse de suas fantasias. Ela começou a chorar e desligou”, explica o homem.

Segundo ele, ninguém compareceu à festa de aniversário do animal o que não o surpreendeu, mas ele então se questionou se agiu de forma grosseira com ela.

Para os usuários do Reddit, ele poderia ter sido mais compreensivo. “Você não estava errado em não ir à festa, mas foi errado a forma como você riu e menosprezou sua irmã”, comentou uma pessoa.

“O fato de ela colocar tanto amor em seu cachorro e ter a família a ridicularizando mostra que ela não está recebendo apoio em primeiro lugar”, finalizou outro.