Influenciadora fitness é processada após vender pacotes de emagrecimentos enganosos

Casos de influenciadores se aproveitando de seus seguidores são cada vez mais comuns e nem mesmo aqueles que compartilham conteúdo relevante sobre bem-estar e saúde estão isentos de críticas e comparações. O estado do Texas, nos Estados Unidos, acusou legalmente Brittany Dawn Davis, ex-influenciadora fitness e agora influenciadora religiosa, e está pedindo uma indenização mínima de 1 milhão de dólares, sob a acusação de que ela teria enganado seus clientes e colocado em risco a vida de mulheres que sofrem de distúrbios alimentares.

Davis, uma conhecida influenciadora de mídia social de 30 anos, começou a vender pacotes de saúde e fitness em 2014, por preços que iam de $ 92 a $ 300 dólares por mês, quantia equivalente a R$ 470 e R$ 1.500 reais. O negócio era lucrativo e ela conseguiu centenas de seguidores que pagassem pela oferta.

No entanto, a influenciadora que começou um negócio na Internet, que disse ter superado seus próprios distúrbios alimentares com “exercícios e alimentação”, foi contactada por pelo menos 14 mulheres que sofriam desses problemas e que agora a acusam de dar conselhos que poderiam ser prejudiciais à sua saúde. As informações constam no processo obtido pelo Dallas Morning News.

Segundo o Dallas Morning News, o documento do processo contém que a influenciadora “propôs exercícios cardiovasculares e sugestões de macronutrientes de baixa caloria que seriam bons para quem precisa perder peso, mas não para quem quer ganhá-lo”.

As acusações não param por aí. Centenas de pessoas também alegam que Brittany Dawn Davis não entregou os planos de saúde personalizados que seu site prometeu, em vez disso, ela deu aos seguidores pacotes padrão para todos, com mensagens genéricas como “Essa é minha garota!”. Além disso, seus seguidores e clientes dizem que ela cobrava “taxas de envio” para produtos digitais. O que obviamente não era correto, visto que um produto digital não necessita de taxa de envio.

A empresária deixou a indústria do fitness em 2019, depois que as primeiras acusações vieram à tona, e agora afirma ser uma “seguidora de Jesus”, que realiza retiros espirituais cristãos para mulheres.

Até agora, Davis não comentou o processo, deixando apenas mensagens enigmáticas em suas redes sociais sobre querer que Deus a ajudasse a “resolver seus problemas”.